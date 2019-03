Piana



Lo scrittore Fabio Genovesi racconta se stesso ad Artè

sabato, 2 marzo 2019, 16:40

di annalisa ercolini

Il comune di Capannori e l’associazione L’Ordinario “Capannori incontra autori” hanno aperto ieri sera il primo ciclo di incontri letterari con il monologo semi improvvisato e casuale tratto da Il mare dove non si tocca dello scrittore Fabio Genovesi.

“Abbiamo costruito questo percorso a Capannori, - sottolinea il vice sindaco Silvia Maria Amadei – perché eravamo abituati a spostarci a Lucca ma piano, piano anche il nostro territorio si sta facendo fulcro di questi nostri incontri. Ringrazio chi ha creato un calendario ricco, interessante e trasversale come quest’anno a Capannori.”

Il racconto autobiografico che l’autore Genovesi porta per la prima volta in Toscana narra del villaggio Mancini dove c’è una sola tv, arrivata dall’Unione sovietica e lo zio Aldo la fa esplodere con un cazzotto. Per non restare in silenzio, la nonna di Fabio, l’unico bimbo della famiglia lo mette sul mobile e gli chiede di raccontare una storia. Da qui parte la clamorosa vita della famiglia Genovesi fatta di tanti racconti attorcigliati insieme.

L’autore ha pubblicato racconti, romanzi, biografie, saggi e sceneggiature. Fino a vincere nel 2015 il concorso letterario italiano più prestigioso: il Premio Strega con il romanzo Chi manda le onde. Nel 2018, con Il mare dove non si tocca vince il Premio Viareggio per la narrativa ad ex aequo con Giuseppe Lupo.

Lo spettacolo, una sfolgorante escalation di vicissitudini descritte amalgamando voce, parole e mimica facciale conducono lo spettatore a scroscianti risate. I racconti di situazioni grottesche, imbarazzanti, con premesse scomode e conseguenze sfuggite di mano si susseguono: “Scusate – dice Genovesi – avendo vissuto con gli anziani divago e basta. Partono da che gelato hanno preso fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. Aggiungo che ogni tanto gli chiudo i discorsi.” Il filo conduttore del monologo è: “Noi siamo i figli delle storie, - racconta Genovesi - le storie nostre sono storie di vita vera di quello che siamo. Infatti io amo i raccontatori di storie.” Fra questi parla di Luciano Rossi un’inarrivabile spazino scrittore, che scrisse una cartolina all’allora fidanzata Maria, dal fronte anche se non aveva mai fatto la guerra. “Un genio con i tempi drammatici - lo descrive Genovesi.” Il testo: “Maria, a capo vado con le altre ma penso a te.”

La narrazione prosegue con la storia della vincita del Premio Strega e l’invito in Parlamento. Per motivi di decoro l’uomo deve indossare la giacca: “La fedina penale non importa – scherza Genovesi – ma la giacca è fondamentale. In finale con me c’era Zerocalcare, io e lui non abbiamo la giacca.” Dopo aver risolto il problema giacca Genovesi racconta l’incontro con l’onorevole Boldrini che all’inizio la confonde per una presentatrice: “All’annuncio del vincitore, non ero molto attento in quel momento, quindi salgo sul palco e quella accanto all’onorevole Edoardo Nesi, per me era una presentatrice in realtà era l’onorevole Boldrini. Capisco che lei non gradisce e allora cerco la battuta per salvarmi ma faccio peggio. Scusi signora ma io vivo solo a Forte dei Marmi e conosco i dipendenti pubblici della mia città e non quelli di Roma.”

Termina il monologo con il significato di raccontare storie per dialogare con il marito o la moglie, con i figli perché nella vita ci saranno sempre momenti per cui essere tristi ma una storia, un dialogo giocoso sono il dono più splendido. “Il dono più prezioso che si può fare a una persona è raccontare una storia. – Conclude Genovesi. - Questi sono i regali veri di vita. Se questa è la maledizione della mia famiglia, quella di raccontare storie allora sono felice di essere maledetto. E spero che le vostre storie continuino piene di assurda meraviglia.”

Incontrare e parlare con Fabio Genovesi ci ha catapultato nella semplicità schietta, forse perché è versiliese, forse perché parla di luoghi familiari, non ha la presunzione di chi ha vinto concorsi internazionali. Sussurra risposte senza mai alzare il tono di voce ma con lo stupore dell’umiltà.

Possiamo definirla un versiliese?

Certo.

La critica l’ha giudicata come un autore che scrive romanzi simpatici e da un lato malinconici. Questo può dirsi un simbolismo per rappresentare la Versilia?

Anche sì. A me non mi piacciono le storie che fanno solo ridere, perché si può far il solletico oppure che fanno solo piangere, ci sono due o tre tasti per farlo. Invece far ridere e piangere insieme lo fa solo la vita. Questo può succedere nello stesso giorno per due cose affini, si piange di gioia e si piange di dolore. Io cerco di fare quello. Lavorare sulla temperatura dell’occhio che si bagna o per la risata o per il pianto.

Genovesi, questo è un equilibrio sottile. Come si riesce a trovarlo?

Non lo so. La mia tecnica è abbastanza semplice, io scrivo a passione. Mi sveglio molto presto al mattino e scrivo e mi alzo con la voglia di scrivere. Posso scrivere un capitolo anche 30, 40 volte cambiando sempre qualcosa fino a quando capisci che può andar bene e cominci a godere della scrittura. E lì c’è il giusto sentimento fra i due elementi e non lo puoi mai calcolare ma lo puoi solo provare.

Una passione che l’ha portata a due premi importanti. Forse possiamo parlare di disciplina?

Sì, disciplina è giusto, grazie. E’ una disciplina interiore mia masochistica. Tutti mi prendono in giro perché la mia vita è quella di un monaco, vivo sei mesi in Versilia totalmente da solo. Un vita di solitudine e di scrittura e si alterna a sei mesi in cui sto in giro. Stasera sono qua ma è solo una sera.

Ha iniziato prima a scrivere libri e poi articoli sui giornali o viceversa?

Prima la scrittura sui libri anche se da ragazzo avevo il sogno di diventare giornalista. Non ce l’ho fatta. Poi piano, piano ho cominciato a scrivere libri e fortunatamente sono andati sempre meglio e alla fine lavoro per il Corriere della sera facendo i reportage. Mi diverto molto. Ad esempio: mi incuriosisce un campionato mondiale boscaioli in Svezia, ci vado, le specialità sono cose tipo acrobazie con la motosega, lo racconto e mi diverto tantissimo.