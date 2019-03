Piana



Lo stabilimento Essity di Lucca vince il “Most Energy - Aware Mill Award”

martedì, 26 marzo 2019, 15:30

Arriva un nuovo riconoscimento per Essity, azienda leader mondiale nei settori dell'igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak'Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, da anni impegnata in prima linea sul fronte della sostenibilità ambientale.

L'impianto produttivo di Lucca ha ricevuto oggi il Premio Most Energy-Aware Mill in occasione dell'evento Tissue World, la più grande esposizione al mondo dedicata all'industria del tissue, in corso in questi giorni a Milano.

Lo stabilimento di Lucca, che impiega circa 300 dipendenti, produce annualmente 100.000 tonnellate di bobine madre e 75.000 tonnellate di prodotti finiti tissue, per un consumo pari a 450.000 MWh. Consumo che, negli ultimi 10 anni, si è ridotto del 13% grazie ai progetti di efficienza energetica messi in campo dall'azienda. Solo nel 2017-18 l'impianto ha ridotto il consumo di energetico del 5% e di conseguenza le emissioni di CO2 sono diminuite del 3%, una quantità equivalente alle emissioni prodotte da 1.300 automobili che percorrono in media 15.000 km e che potrebbe essere compensata solo con la piantumazione di circa 650.000 alberi.

Un risultato eccezionale reso possibile grazie ad un programma articolato che prevede costanti investimenti per l'innovazione dei macchinari applicando soluzioni a basso consumo di energia, continui corsi di formazione e di perfezionamento tecnico dei dipendenti, messa a punto di strumenti e formazione per aumentare la consapevolezza dei consumi, i giusti comportamenti e l'analisi dei dati energetici dei macchinari.

"Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento che aggiunge un ulteriore tassello al nostro percorso di sostenibilità ambientale", commenta Antonio Zanframundo, Operations Director Italy di Essity. "Da anni dedichiamo ingenti risorse nei nostri stabilimenti per l'implementazione di strumenti e soluzioni tecnologiche all'avanguardia e per garantire un miglioramento tangibile e misurabile delle nostre performance energetiche. Siamo felici che i nostri sforzi siano stati premiati".