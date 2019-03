Piana



Luccasenzabarriere, inaugurata la nuova sede provinciale a Marlia

sabato, 2 marzo 2019, 13:32

di eliseo biancalana

È stato il plurimedagliato atleta Andrea Lanfri a tagliare stamani il nastro per l'inaugurazione della nuova sede provinciale di Luccasenzabarriere onlus. L'associazione presieduta da Domenico Passalacqua ha infatti trovato casa nei locali del Villino Lodi, che si trova all'interno della Casa della Salute di Marlia. Il locale è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Capannori. Nell'occasione è stato inoltre reso noto che Lanfri ha accettato di diventare il testimonial ufficiale della onlus. "Domenico è un vulcano, ci sentiamo tutti i giorni – ha detto l'atleta –, ho accettato volentieri".

Sono state numerose le persone presenti all'inaugurazione, fra cui il sindaco di Capannori Luca Menesini, l'assessore all'associazionismo Serena Frediani, il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua, i consiglieri comunali Davide Del Carlo e Rossana Giusfredi, gli atleti Andrea Lanfri e Stefano Gori, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, il presidente dell'Associazione Giovani Avvocati di Lucca Mauro Domenici, il presidente del Panathlon Club Lucca Arturo Guidi, Franco Santini della Federazione Maestri del Lavoro ed Eugenio Pepi, la "mascotte" dell'associazione Luccasenzabarriere.

"Per noi questo è un giorno veramente importante, sono emozionato" ha esordito il presidente di Luccasenzabarriere, che ha ringraziato l'amministrazione per aver messo a disposizione lo spazio, che è condiviso con altre associazioni. "Luccasenzabarriere è un'associazione che lavora per i diritti di tutti" ha riconosciuto il sindaco Luca Menesini, che ha definito un "motivo di orgoglio" il fatto che la onlus abbia aperto la propria sede provinciale a Capannori. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che il Villino Lodi è stato riqualificato quattro anni fa dall'amministrazione comunale proprio con l'obiettivo di metterlo a disposizione delle associazioni del territorio.

Da oggi i cittadini avranno quindi un luogo fisico a cui rivolgersi per esporre le loro problematiche all'associazione. Luccasenzabarriere onlus si è costituita nel 2017 con lo scopo di contrastare le barriere architettoniche. Diverse le iniziative realizzate dalla onlus: il progetto "Ti accompagniamo noi", per il trasporto gratuito di persone non autosufficienti; l'installazione di cartelli provocatori per sensibilizzare le persone a non parcheggiare nei posti auto per disabili nei comuni di Porcari e di Vagli; le iniziative nelle scuole, da quella per la diffusione del gioco del baskin all'innovativo progetto Sportiva-Mente recentemente presentato presso l'Istituto Fermi. Luccasenzabarriere ha inoltre garantito l'accessibilità del Real Collegio per l'ultima edizione del Desco e ha recentemente presentato al comune di Lucca due petizioni per difendere i diritti dei disabili e dei neogenitori.

Dopo l'inaugurazione si è svolto un conviviale rinfresco offerto da alcune aziende amiche della onlus.