L'"Umanità" di Germana Salvini in mostra a "La Magione del Tau"

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:01

Saranno in esposizione da domenica 17 marzo a sabato 30 marzo a La Magione del Tau di Altopascio le opere di Germana Salvini.

In questa mostra dal titolo "Umanità" l’artista torna prepotentemente ai lavori grafici che, fin dagli esordi, sono stati il suo marchio di fabbrica. Numerose, infatti, sono le opere che vengono proposte a carboncino o a pastello, caratterizzate dall’inconfondibile tratto di Salvini, e dove la rappresentazione artistica lascia spazio al processo emozionale e narrativo.

Un misurato e consapevole stile dove la figura si fonde con la natura spesso rappresentata quale sfondo e supporto all’immagine. Una nuova figurazione trasmessa e cercata con serenità d’animo, spesso narrata con segno favolistico, altre volte con cruda realtà espressiva e drammatica. In questi lavori l’immagine cede spesso il posto alla maschera dietro la quale si cela, riportando la memoria alle opere in cartapesta che Salvini tanto ama, ma basta uno sguardo più attento e la voglia di realismo torna a prevalere con prepotenza.

Salvini, schiva da schemi prestabiliti e fotografici, lascia spazio all’effetto scenografico, che tanto predilige, alle istintive vibrazioni, alle manifestazioni emotive dove tutto si fonde in una dinamica armonia.

L’"Umanità" di Salvini inquadra e racconta momenti di concreta realtà quotidiana, spesso tradita, delusa, sfruttata, anche amata, sognata, derisa, dove il prevalere cognitivo e pensante prevale e esce vincente dalle situazioni alienanti in cui spesso l’uomo viene risucchiato.

(…) la sua pittura inizialmente di stampo paesaggistico e tradizionale, lascia in seguito il passo alla figura ed in modo particolare ai volti, che dipinge e riproduce con particolare intensità espressiva. Di eccezionale fattura i suoi pastelli e carboncini, dove l’espressione dei personaggi si traduce metaforicamente in racconto. Gli sguardi, ed in particolar modo le rughe del volto, segnale allegorico e nel contempo concreto e reale del tempo, dialogano con l’interlocutore, conducendolo nel mondo onirico e fantastico dei personaggi della fiaba , oppure nella misera vita del duro lavoro in miniera , così come nel mondo fantastico del teatro.(…) Andrea Lazzerini

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una.

Germana Salvini è nata a Monterotondo Marittimo. in provincia di Grosseto, ma vive da molti anni alle pendici dei monti Pisani, nel comune di San Giuliano Terme. Da sempre appassionata di pittura, ha frequentato l’accademia libera d’arte di Pisa. Fin dal 1981 espone le sue opere in mostre personali e collettive. Dal 1984 svolge con passione anche l’attività di costumista e creatrice di collane e pendenti di squisita fattura, e come non ricordare nel suo percorso artistico l’importanza delle elaborazioni in cartapesta, quando dalle tele trasformate in quinte teatrali si affacciano uomini con baffi impomatati o donne con veletta e cappello; personaggi che spesso, trae dai calchi dei corpi degli amici, che sceglie per trasformarli in marionette e burattini a grandezza reale, e dove loro, gli amici, con ironia e compiacimento finiscono per riconoscersi. Una pittura che si fa scultura e viceversa, in un gioco delle parti di storica e letteraria memoria, splendidamente sceneggiato e a suo modo interpretato da questa artista poliedrica e geniale. Negli anni 2000/2004 propone, in suggestive location, la sua mostra itinerante "…e le stelle stanno a guardare" : tra realtà e fiaba la sua particolare visione del mondo della miniera e dei minatori, gli eroi della sua infanzia trascorsa nel versante grossetano delle colline metallifere. Dal 2005 ad oggi, continua la sua proposta artistica e numerose sono le sue partecipazioni alle mostre collettive organizzate da IdeArte. Tra le sue ultime partecipazioni la mostra collettiva proposta dal Gruppo "7 volte arte" di Pisa nel 2015 negli spazi espositivi della Darsena Pisana.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.