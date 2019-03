Piana : altopascio



L'Universo di Lucia Pecchia in mostra a "La Magione del Tau"

martedì, 26 marzo 2019, 12:11

Saranno in esposizione da domenica 31 marzo a sabato 27 aprile a La Magione del Tau di Altopascio, in provincia di Lucca, i quadri di Lucia Pecchia.



In questa mostra dal titolo "L'Universo - opere 2015/2019" l’artista esporrà una serie di opere a olio che accompagneranno per mano il visitatore in un viaggio nell'universo, dove il fascino indiscreto di piccoli frammenti di polvere di stelle, di piccoli pianeti, e della Luna si mostreranno, come in un planetario, nella loro bellezza poetica.



Sono molti anni che Lucia Pecchia dipinge e indaga l’universo, rinnovando la sua opera pittorica, e costruendo con materiali di uso quotidiano come la terra, frammenti di vetri, veli, uniti alle cromie di bianchi, azzurri, grigi, e terre color ocra, i corpi celesti immaginati e compresi fin dalla tenera età quando, da bambina, rimaneva a guardare la volta celeste, restandone rapita.



Inoltre la pittrice non solo presenterà i lavori spaziali, ma anche una serie di opere che studiano la presenza delle ombre nel nostro quotidiano.





Nelle “Galassie”, “La Luna”, “Ascoltando la Luna”, “Luna in un nastro di nebbia” si trova l’originalità e la maestria nel dosare con le pennellate, le campiture di colore supportate da inserimenti esterni che amalgamandosi sulla tela, svelano una pittura che è testimone del nostro XXI secolo.



Le sue “Finestre sulla vita” che consentono di comprendere e soffermarci a valutare la bellezza delle piccole cose; oggetti rappresentati mediante le ombre che proiettano sulla Terra, ma anche memoria e narrazione delle ombre che giocano nella nostra vita e alle quali spesso non riteniamo dare nessuna importanza. Al contrario Lucia da loro una dignità ed una valenza pittorica fondamentale, introducendoli con l’uso calibrato dei neri e dei grigi, in una realtà quotidiana che ci accompagna costantemente. professoressa Elisabetta Caporali - critico d’Arte

(...)La ragione della sua pittura è racchiusa nel sentimento che la anima, di una realtà che è il centro della poetica delle sue immagini: espressione di una interpretazione accorata e partecipe. Ella osserva ciò che le sta attorno, scruta ogni cosa, come fa con il suo telescopio astronomico con il quale osserva i lontani corpi celesti. E a questo aggiunge il filtro della sua interiorità per dipingere, comporre, distendere colori e applicare materiali sulla tela,cogliendone l’apparenza e la frugalità.(…) Mario Meozzi - gallerista

(…)Ricerca, creatività, arte. Su questi tre momenti si articola il lavoro di Lucia pecchia, un lavoro che ha come finalità la luce. Una luce unica, intensa, ma anche consolatrice perché spacca le tenebre, incide sul buio, creando delle forme aprendo a una narrazione, additando la fine di un percorso, la fine di un tunnel. Ed in un mondo come quello di oggi, che ha bandito fede e riconoscenza in nome di scienza e materia, una lama di luce, intensa ed improvvisa è apertura per una grazia verso una realtà meno buia, meno violenta. La luce di Lucia Pecchia non è una esperienza ottica ma una esperienza spirituale capace di lacerare i misteri della vita. Una pittura che trova nel concetto e nel simbolo un messaggio che esprime speranza, arrivo, fine di un percorso. Nasce da un rifiuto della realtà visiva insieme all’impegno di qualcosa di più aderente ai contenuti della vita. Così la luce od altri simboli vengono usati dall’artista per razionalizzare i valori in un ambito concettuale, badando più all’idea che ad una realtà visiva ed impostando, per essa ritmi ed aspetti che trasferiscono in una nuova e diversa dimensione la loro essenza, la loro verità, la loro libertà di essere.(…) Giorgio Falossi

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una.

Lucia Pecchia nasce a Pisa il 27 settembre del 1955, e si diploma nel 1976 all’istituto d’arte “F. Russoli” di Pisa in arte applicata. Per molti anni lavora in una amministrazione pubblica, pur continuando a coltivare la sua sempre più pressante e presente passione per l'arte nelle sue molteplici e più varie espressioni. Infatti frequenta, in maniera discontinua un corso di pittura all’accademia d’arte di Pisa, dove ha avuto modo di perfezionarsi e apprendere anche l'arte della decorazione su ceramica e terracotta. Ama cimentarsi anche in altre esperienze artistiche, come disegnare abiti, dipingere su stoffa e creare vetrine espositive. Ha illustrato un libro di carattere storico, del quale e sua anche la copertina. Attualmente vive e lavora a Cascina dove prendono vita i suoi lavori. Nel 2010 ha frequentato un corso di pittura all'istituto d’arte "Russoli" di Pisa.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.