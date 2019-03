Piana : capannori



M5S: "Ascit, continua l'aumento delle tariffe"

sabato, 23 marzo 2019, 12:09

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Capannori interviene in merito alle tariffe dei rifiuti nel comune di Capannori.



"Prendiamo nuovamente atto delle bugie che vengono raccontate alla cittadinanza - esordisce -. Confrontando le tariffe rifiuti approvate nel 2014, con quelle approvate nel consiglio comunale del 22 marzo 2019, è semplicissimo trovare un aumento per la quota fissa (la parte che riguarda la superficie delle abitazioni e delle attività) di circa il 16% per le abitazioni e del 40% per le imprese".

"Se già questi aumenti a doppia cifra non fossero sufficienti a fare svegliare le persone - incalza -, ecco che il vero dramma si rileva nell'aumento della quota variabile che seppur rimanendo sostanzialmente invariata per le abitazioni (che pagano in base al numero dei sacchi grigi consegnati), per le imprese (che pagano gli svuotamenti per i bidoni secondo il concetto "vuoto per pieno") l'aumento è del 70,89% :



tariffa unitaria variabile utenze NON domestiche €/lt Anno 2014 Anno 2019 DIFFERENZA VARIAZIONE % € 0,079 € 0,135 € 0,056 70,89



"In soldoni - conclude - significa che lo svuotamento di un bidone da 1100 lt al netto iva, viene a costare 148,50 euro a ritiro nel 2019, contro gli 86,90 euro del 2014. I numeri ufficiali non possono essere smentiti e li abbiamo dichiarati durante il consiglio comunale del 22 marzo 2019, non fidatevi di chi non vi dice la verità".