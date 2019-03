Piana



M5S: "Brutta figura per Ascit"

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:18

"Brutta figura per Ascit in Commissione Tributaria regionale, dove si è rivolta avendo già perso il ricorso in Commissione Provinciale". Lo scrive il Movimento 5 Stelle di Capannori con un comunicato stampa.

"Il Movimento 5 Stelle di Capannori tramite il proprio candidato sindaco Simone Lunardi, ha sempre contestato le modalità di fatturazione alle utenze non domestiche (aziende) utilizzata da Ascit - scrivono i pentastellati -. Nel sostenere i ricorsi presso le commissioni tributaria, prima a Lucca e poi a Firenze, è stato ribadito ciò che sostenevamo da tempo. Ascit doveva concordare il giorno del ritiro del non riciclabile per ogni singola utenza non domestica e sulla base di quello effettuare la fatturazione della parte variabile. Così non è stato ed il contribuente, da noi sostenuto, ha visto accolte nella settimana scorsa, le ragioni che stanno alla base del ricorso.Il risultato è stato che per le annualità 2013 e 2014, il contribuente non deve pagare il conguaglio complessivo di 17.000 euro richiesto da Ascit, ma si vede restituito un importo di 150 euro, oltre alle spese di giudizio".

"Noi del Movimento - proseguono - non abbiamo la pretesa di avere sempre ragione, ma semplicemente leggiamo i regolamenti comunali e i contratti che il Comune stipula con Ascit ed a quelli ci atteniamo. Se Ascit ed il Comune non sono capaci nell'applicare ciò che scrivono a 4 mani, non possono far pagare i loro errori ai contribuenti. Per questo motivo il candidato Sindaco Simone Lunardi, incontrerà martedì 12 marzo 2019 alle ore 21 presso il frantoio Sociale del Compitese, via di Tiglio n.609/a Pieve di Compito, la cittadinanza per illustrare i punti qualificanti del programma elettorale e spiegare anche la sentenza della commissione regionale".