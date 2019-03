Piana



Masini (Forza Italia) "Lencioni stampella del Pd"

sabato, 9 marzo 2019, 15:14

"Lencioni da cinque anni fa la stampella del Pd. Le dimissioni dal gruppo le ha chieste il direttivo". Dura è la presa di posizione del capogruppo di Forza Italia, Anthony Masini dopo le conferme, pubblicate oggi sulla stampa locale, del "ricollocamento" del consigliere comunale Pio Lencioni.



"Giorni fa – spiega Masini -, Lencioni mi aveva confidato di aver ricevuto da parte del sindaco la proposta di candidarsi in una delle liste civiche che lo sosterranno in campagna elettorale. L'altro ieri ricevo una telefonata da parte dello stesso Pio, dove conferma l'intenzione di "saltare il Rubicone". A questo punto abbiamo preteso le dimissioni. Il cerchio finalmente si è chiuso. In cinque anni abbiamo scongiurato spesso azioni combinate fa quest'ultimo e il Partito Democratico, in consiglio comunale ed in sede di commissione. Per questo motivo, e per richiesta di Bartolomei a tutto il centrodestra di costruire una squadra di candidati composta solo da persone convinte e motivate, avevamo espresso chiaramente la volontà di non ripresentarlo . La sua scelta di appoggiare Menesini, per poter rimanere in consiglio e continuare a svolgere un ruolo attivo, oltre a credere di salire con largo anticipo sul carro del vincitore e di dividere la torta non solo è miope, in quanto Menesini perderà, ma peggio ancora, figlia di una attitudine al trasformismo e agli inciuci dal sapore tutto utilitaristico".



"Il Centrodestra – prosegue Masini – è unito, compatto e coerente con valori e ideali mossi dall'interesse per il bene comune, non personale e familiare. Forza Italia è parte integrante e connotante del Centrodestra e appoggia con convinzione il candidato sindaco Salvadore Bartolomei. Manovre come quella messa in atto da Lencioni e Menesini accentuano ancora di più la disillusione dei cittadini nei confronti della politica e dimostrano ancora una volta che l'unico progetto del sindaco uscente è di carattere elettorale, per mantenere il posto e il sistema di potere che, specie nell'ultimo quinquennio, il suo partito ha creato a Capannori. Disposto a mettere di tutto nelle sue liste, promettendo chi sa cosa a destra e a manca pur di restare a galla, Menesini conferma ancora una volta la propria debolezza e la totale mancanza di rispetto finanche per i propri elettori".

"Sarà interessante vedere - conclude Masini - come lo zoccolo duro del centrosinistra, da sempre coerente e fermo sulle proprie posizioni, reagirà a questa azione posto in essere dal proprio sindaco, che pur di vincere è disposto ad agire come un Mino Raiola qualunque, mosso solo dai propri interessi. I capannoresi non sono stupidi, caro Menesini, e non puoi più prenderli in giro. Fattene una ragione. Il 26 maggio, oltre ad una nuova idea di comune, saranno anche correttezza e coerenza a sconfiggere il Pd. Quindi questo #CandidatoMercato si rivelerà del tutto inutile".