Piana



Moreno Marcucci referente e coordinatore di Svolta Comune

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:23

Svolta Comune, la lista civica nata nel luglio dello scorso anno, ha indicato nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi, un proprio organo direttivo. La lista, che presto diventerà una vera e propria associazione politico-culturale è oggi impegnata per la presentazione della propria lista che sarà presentata alle elezioni amministrative di fine maggio, in appoggio al candidato di centro-destra Salvadore Bartolomei.

Referente e coordinatore del gruppo, è stato individuato nella persona del dottor Moreno Marcucci (nella foto), che verrà affiancato, oltre che dai tre consiglieri uscenti Mauro Celli, Giovanni Marchi e Giada Martinelli, anche Domenico Fasini, Giovanni Pasquini e Marco Matteoni. In questi primi otto mesi di attività, Svolta Comune ha visto crescere notevolmente il numero di coloro che hanno aderito al progetto, che affiancando i partiti del centro-destra, si è posta come obiettivo quello di dare una nuova amministrazione a Capannori, più trasparente, più vicina alle esigenze del comune e che offra un maggior coinvolgimento della popolazione nelle scelte della politica sul territorio. L’esatto contrario di ciò che è avvenuto in questi anni di gestione del potere monocolore Pd.

Svolta Comune è in questi giorni impegnata nella composizione di una lista da presentare alle elezioni, con l’obiettivo di rappresentare le reali peculiarità dell’intero territorio, proponendo agli elettori una copertura dei proprie rappresentati, sia sotto il profilo geografico, sia attraverso le esperienze e le numerose professionalità di cittadine e cittadini, nella stragrande maggioranza alla prima esperienza di questo tipo, che hanno deciso di mettersi in gioco in prima fila, in questa avventura elettorale.

L’elenco di coloro che rappresenteranno Svolta Comune all’elezione del maggio prossimo, si sta rapidamente formando, grazie al lavoro attento del coordinatore, dell’intero direttivo e di coloro che sono stati chiamati a rappresentare la lista, Marco Matteoni e Fernando Fenili.