All'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari “La fortuna con l’effe maiuscola”

giovedì, 14 marzo 2019, 16:52

Daniele Lazzareschi consigliere comunale di Forza Italia interviene in merito alla riapertura della polla del cane a Camigliano

giovedì, 14 marzo 2019, 13:33

Grande novità per la Lega Altopascio-Montecarlo che, venerdì 15 marzo, inaugurerà la nuova sede in Piazza Umberto ai civici 9-11, in pieno centro

giovedì, 14 marzo 2019, 13:30

Palazzo Boccella si tinge di blu per il "Gran Galà" promosso dall'associazione "Light it up blue" di Lucca in collaborazione con il Comune di Capannori, con l'obiettivo di accendere i riflettori e sensibilizzare le persone sul tema dell'autismo

giovedì, 14 marzo 2019, 13:09

se fosse una campagna social potrebbe chiamarsi #bilanciostaytuned, quella avviata dai capigruppo di Forza Italia consiglio regionale Maurizio Marchetti e di Insieme per Altopascio Fabio Orlandi entrambi alle prese con la documentazione di bilancio comunale

giovedì, 14 marzo 2019, 13:02

Dopo 22 edizioni consecutive chiude la manifestazione sportiva organizzata da Valter Nieri: "Sono solo, non posso fare tutto"

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:48

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato stampa del circolo di Capannori di Fratelli d'Italia che replica alla consigliera comunale Silvana Pisani (PD) sul tema dei taxi di paese