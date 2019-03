Piana



Assi viari, Menesini scende in guerra: "Senza modifiche non si fanno"

venerdì, 22 marzo 2019, 00:29

di eliseo biancalana

"Senza modifiche non si fa". Questa è la posizione del sindaco di Capannori Luca Menesini sul progetto definitivo del primo stralcio degli assi viari. Parole pronunciate durante l'affollato e animato incontro pubblico che è stato voluto dal sindaco per presentare il tracciato dell'opera ai capannoresi. L'Anas, pur invitata, non ha partecipato.



All'interno del cinema teatro Artè di Capannori, Menesini ha esordito spiegando che l'incontro è stato convocato per rendere consapevoli i cittadini dell'impatto del progetto. "Abbiamo invitato Anas, non è venuta" ha detto inoltre Menesini. Il sindaco ha letto durante l'incontro la lettera con cui l'ente ha risposto all'invito del comune. Anas ha ricordato che il progetto è già stato presentato in provincia di Lucca, mentre ora "è opportuno che il procedimento segua il suo iter istituzionale". Secondo Menesini però è importante che i cittadini conoscano in dettaglio il progetto definitivo perché c'è ancora la possibilità di modificarlo. "Se gli assi viari li dobbiamo fare - ha detto - li dobbiamo fare bene".

I dettagli del progetto sono state spiegati dall'architetto Stefano Modena (comune di Capannori). Giulia Albero (provincia di Lucca) ha poi illustrato le indicazioni che Palazzo Ducale aveva presentato e che non sono state recepite dal progetto definitivo. Entrambi hanno sottolineato che è ancora possibile modificare il tracciato. È infatti previsto che il comune esprima il proprio parere alla regione che dovrà dare il suo consenso sull'opera. Inoltre, entro il 4 maggio, i cittadini interessati dagli espropri potranno presentare le loro osservazioni al progetto.

Secondo Menesini gli assi viari, così come sono previsti, non risolvono le criticità del territorio. A detta del sindaco, il tracciato inciderà poco sul traffico di Tir proveniente da San Pietro a Vico. Il previsto (da Anas) calo del traffico in Viale Europa viene considerato un vantaggio modesto rispetto all'impatto dell'opera.

Preoccupa inoltre il primo cittadino la vicinanza del tracciato degli assi viari ai laghetti di Lammari e sono giudicate poco significative le misure compensative previste. "Noi ci aspettavamo un bosco attraversato da una strada, non una strada con due alberi" ha detto il sindaco. Menesini ha inoltre sottolineato che al momento non c'è ancora il collegamento tra gli assi e il casello Lucca est e quindi il traffico finirà per confluire sul Frizzone. Infine il sindaco contesta il passaggio del tracciato da via Domenico Chelini e propone come alternativa una nuova viabilità che dalla curva del cimitero raggiunga il Pip Carraia. Un'ipotesi però invisa da una parte dei capannoresi, come è stato evidente ieri sera.

Numerosi i cittadini che hanno partecipato all'incontro, manifestando vivacemente le loro opinioni. Dagli interventi del pubblico è emerso però un panorama di posizioni diversificato, da chi è favorevole al progetto ma chiede modifiche, a chi si oppone del tutto. Il comitato contro gli assi viari ha annunciato l'intenzione di voler presentare ricorso al TAR. È intervenuto anche il consigliere regionale Gabriele Bianchi (M5S) che ha sostenuto che il progetto è affetto da "gravi criticità".