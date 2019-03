Piana



La cerimonia del tè

sabato, 23 marzo 2019, 17:04

di eleonora pomponi coletti

Grande successo anche per questo week-end interamente dedicato al Tè svoltasi all’interno della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia 2019.

Questo pomeriggio, nell’ambito della prima edizione della Fiera Internazionale del Tè, si è tenuta la cerimonia del Tè coreana “Darye”, con relativa degustazione per coloro che l’avessero acquistata, eseguita dalla Maestra del Tè e direttrice della fiera, Letizia Del Magro.

Perfezione tecnica, passione ed eleganza; un rito che in molti definiscono come una sorta di “meditazione in movimento”, questo è quello che la cerimonia del tè rappresenta.

“La cerimonia del tè coreana, come quasi tutte le arti orientali e le cerimonie del Tè viene dall’antica Cina. Nell’antichità in Cina venivano eseguiti rituali estremamente complessi che i monaci, quando sono andati a convertire tutti i paesi asiatici, si sono portati dietro; poi ogni paese, nei secoli, ha seguito quello che era il suo carattere, la sua tendenza, ed ha creato una sua cerimonia personale. La cerimonia coreana si divide per tè in foglie o per tè macinato (come quella giapponese); oggi abbiamo eseguito quella in foglie che prende appunto in nome di Darye (che significa “via del tè”); il tè infatti è una via, un modo di vivere e di porsi nei confronti delle occasioni che la vita ci presenta, praticando determinate virtù, virtù che sono tipiche del Maestro del Tè: rispetto, tranquillità, purezza ed armonia.” Così ci ha riassunto in breve l’esperienza di questo pomeriggio Letizia Del Magro; 14 anni di formazione per acquisire la conoscenza della sola cerimonia del tè giapponese, attraverso uno studio complesso e costante; “non si smette mai di formarsi, ma è piacevole, perché è un modo di vivere la vita ed è bellissimo”.

Domani sarà la giornata dedicata al Giappone, con le cerimonie, le relative degustazioni e la dimostrazione di vestizione del kimono.

Per ogni altra informazione e/o prenotazione sugli eventi di domani e del prossimo weekend dedicato al cibo è possibile contattare il Centro Culturale Compitese tel 0583977188 oppure scrivere a info@camelielucchesia.it o consultare i siti www.camelielucchesia.it www.camelietumcompitese.it www.fierainternazionaledelte.com .

Eleonora Pomponi Coletti