Tigotà arriva ad Altopascio

sabato, 2 marzo 2019, 16:33

Tigotà, insegna leader della cosmetica e della pulizia della casa, apre ad Altopascio. È il terzo punto vendita in provincia di Lucca e il ventunesimo della Toscana. Ad inaugurare lo store di Via Cerbaie saranno il Sindaco del Comune di Altopascio Sara D’Ambrosio, il Vicesindaco Daniel Toci e l’Assessore all’Urbanistica ed Attività produttive Andrea Pellegrini.

Con l’apertura di Altopascio, e quella di Thiene prevista in contemporanea sempre il 7 marzo, il brand padovano arriva a contare 562 filiali diffuse in quasi tutte le regioni d’Italia.

Il Tigotà di Altopascio ha sede nell’ex stabilimento industriale di Dole Food Company ora ristruttato e adibito ad area commerciale, dove ha appena aperto anche il brand di abbigliamento NKD. Conta quasi 700 metri quadri di superficie,con un vasto assortimento di prodotti per la cura e la bellezza della persona - tra le categorie più sviluppate cosmesi e cura dei capelli - e per la pulizia della casa ed è dotato di un’area parcheggio per 120 posti auto.

Il nuovo punto vendita dà lavoro a 7 giovani neoassunte, età media 25 anni e tutte del territorio (Lucca, Pescia, Pieve a Nievole), che da oggi fanno parte del grande team Tigotà: più di 4000 persone che tutti i giorni lavorano con passione e dedizione per essere il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa.

Il negozio va a rafforzare la presenza di Tigotà nel Centro Italia, in linea con la strategia di sviluppo sul territorio e completando così l’offerta di servizi commerciali per gli Altopascesi.

In programma, il giorno dell’inaugurazione, animazione per bambini, truccabimbi, palloncini e zucchero filato, omaggi e gadgets per i clienti. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 con orario continuato e la domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

I prodotti Tigotà sono disponibili anche sul sito e-commerce www.tigota.it dove si può scegliere tra più di 20.000 referenze e tre modalità di consegna degli acquisti: la consegna direttamente a casa, il ritiro degli acquisti nel punto vendita Tigotà preferito oppure nelle 4000 edicole convenzionate in tutta Italia, di cui una a Capannori - Le Veline in Piazza Aldo Moro 64 - e 47 in provincia di Lucca.

Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A.,azienda leader del comparto beauty e home care con sede a Padova. Con l’apertura di Altopascio, l’insegna arriva a contare 562 filiali in 16 regioni italiane (al momento non è presente in Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna), 2 in Svizzera e più di 4000 collaboratori.