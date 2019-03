Piana : altopascio



Nuova illuminazione pubblica per Badia Pozzeveri, in via vecchia Romana

martedì, 5 marzo 2019, 13:19

La via vecchia Romana avrà la luce. L'amministrazione comunale di Altopascio ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento di messa in sicurezza della via Romana nel tratto che attraversa la frazione di Badia Pozzeveri, al confine con Montecarlo. Nello specifico, l'intervento principale riguarderà l'illuminazione pubblica, con l'installazione di punti luce a led di ultima generazione. Un intervento atteso da anni dai residenti della zona.

«Uno dei punti cardine fin dall'insediamento della nostra amministrazione – spiegano soddisfatti il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore all'ambiente Daniel Toci – è quello di saper ascoltare e dare una risposta alle istanze che arrivano dal territorio. Tra queste c'è la richiesta dell'illuminazione sulla via vecchia Romana, a Badia Pozzeveri, nella zona di confine con Montecarlo. Con questo intervento andremo a risolvere un problema molto sentito a cui da anni si chiedeva una soluzione e di questo ne siamo molto felici: illuminazione significa sicurezza, cura e decoro. Significa sopratutto permettere alle persone di frequentare il posto in cui vivono con maggiore tranquillità. E in senso generale significa attenzione a tutto il territorio, non solo al centro; soprattutto attenzione a quelle zone che si sentono periferia, ma che non lo sono. L'intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione complessiva della frazione, che prevede anche la realizzazione della rotatoria di Carbonata, i cui lavori sono quasi del tutto terminati. Inoltre, anche i lampioni della via vecchia Romana saranno a led, come tutti gli altri che stiamo sostituendo nel centro e nelle frazioni: si tratta di un impegno forte e convinto verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. ».

L'intervento complessivo, già inserito nel documento unico di programmazione dell'ente, ammonta a circa 150mila euro.