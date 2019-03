Piana



Pallavolo, prima divisione maschile: i lucchesi del Volley 2P perdono lo scontro diretto e primato

lunedì, 25 marzo 2019, 15:56

A Vecchiano, nel campionato di 1.a Divisine Maschile, si giocava lo scontro diretto tra le due capofila del girone, tra i lucchesi del Volley 2P Pantera/Porcari e i pisani del Migliarino Volley con la gara che terminava con la netta vittoria dei patroni di casa che allungano in classifica tenendosi saldamente il primo posto. La gara, infatti si è conclusa con un secco 3-0 con i seguenti parziali: 25-18, 25-17, 25-12. Il direttore designato per questa patita è stato il sig. Luca Jonathan Panetta, che ha arbitrato in modo quasi perfetto commettendo solo pochissimi errori di valutazione.

La formazione lucchese era scesa in campo con: Salvatore Abrescia 4, Filippo Celestini 4, Jonathan Cortopassi libero, Gianfranco Davini, Marco Farinelli 4, Francesco Giambastiani 1, Fabrizio La Rosa 6, Lorenzo Menichetti 8, Gabriele Micheloni 1, Matteo Petri 2, Leonardo Salani 1, non entrato: Luca Giuliani.

Il coach Maurizio Gigante del Volley 2P, a fine gara ha così commentato: “è stata una pessima prestazione dei miei ragazzi, forse hanno accusato l’assenza dei due giocatori più forti della squadra, perni principali della difesa e dell’attacco, Tommaso Puccinelli (libero) e primo schiacciatore Alessio Del Testa, entrambi assenti per infortunio. All’inizio siamo partiti bene, tenendo a freno gli avversari colpo su colpo fino al 14 pari, poi è venuto fuori lo strapotere del Migliarino Volley che ha iniziato a macinare il suo gioco, mettendo in netta difficoltà la nostra difesa ma soprattutto la nostra ricezione. Nel secondo set è subentrato anche il nervosismo di alcuni ragazzi che li ha portati a commettere molti errori punto ma, ancor di più, nel terzo set che, si è vista la peggiore pallavolo del Volley 2/P dove hanno mollato definitivamente sia testa che fisicamente. Spero, nel recupero degli infortunati per la gara casalinga contro il Volley San Vincenzo locata al terzo in classifica e solo a due punti da noi”.