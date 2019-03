Panificio in scarse condizioni igieniche, sospesa attività

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:18

"Brutta figura per Ascit in Commissione Tributaria regionale, dove si è rivolta avendo già perso il ricorso in Commissione Provinciale". Lo scrive il Movimento 5 Stelle di Capannori con un comunicato stampa

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:16

La proroga è stata stabilita dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dopo aver accertato un errore nella comunicazione, spedita ai comuni interessati dall’opera e alla regione, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a cui i cittadini devono inviare le proprie osservazioni

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:04

"Il problema della viabilità a Lucca e sulla Piana non si risolve con la lotta di campanile". Commenta così CasaPound sezione Piana di Lucca l'incontro con Anas sugli Assi Viari avvenuto ieri a Lucca. "Ancora una volta la politica locale è arrivata divisa all'appuntamento.

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:42

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale di Capannori, Guido Angelini, risponde al candidato sindaco del centrodestra di Capannori, che riporta con il suo intervento la discussione a quasi 10 anni fa

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:40

Sarà una lista civica di persone alla prima candidatura o di forze politiche trasversali che sulle comunali ritengono Menesini il sindaco giusto per Capannori

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:43

Circa quattrocento assegni per un totale di 45 mila euro circa. E’ questa la cifra complessiva a cui ammontano i rimborsi destinati alle utenze non più attive – fra domestiche e non domestiche - che Ascit servizi ambientali spa sta provvedendo a consegnare ai cittadini e alle aziende del comune...