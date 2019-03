Piana : altopascio



Panitaly, sindaco e Cgil hanno incontrato il nuovo proprietario

lunedì, 11 marzo 2019, 12:47

di eliseo biancalana

Il sindaco Sara D'Ambrosio ha partecipato stamani a un presidio della Cgil che si è tenuto davanti alla sede della Panitaly, in via Sandro Pertini ad Altopascio. La prima cittadina e una delegazione di lavoratori sono stati ricevuti dal nuovo proprietario, Salvatore Pattada.



Sono stati circa una trentina i dipendenti della Panitaly che hanno preso parte al presidio. "I lavoratori stanno vivendo una situazione veramente difficile - ha spiegato Daniela Papucci (RSA Cgil) -, sono tre mesi che non riscuotono gli stipendi e non ci sono ammortizzatori sociali. L'azienda non ci risponde e non sappiamo con chi confrontarci".



Al momento l'azienda ha interrotto la produzione e ci sono 45 lavoratori che vedono a rischio il proprio posto di lavoro. D'Ambrosio ha portato al sindacato la solidarietà dell'amministrazione comunale e ha espresso l'auspicio che siano pagati gli stipendi arretrati e sia attivata la cassa integrazione. Era presente anche il consigliere comunale Fabio Coppolella.



Il sindaco e i sindacalisti sono stati invitati a entrare dentro l'azienda. Una volta usciti hanno riferito di aver parlato con Pattada, che si sarebbe presentato come il nuovo proprietario della Panitaly. Giovanni Rossi (Cgil) ha detto di aver chiesto al proprietario un piano di rientro per gli stipendi arretrati. Pattada si sarebbe impegnato a dargli una risposta domani. "Dobbiamo per forza continuare il pressing sull'azienda" ha commentato il sindacalista.



"Le istituzioni sono vicine ai lavoratori per cercare di trovare una quadra a questa vicenda" ha detto il sindaco. Dopo aver già investito della situazione regione e provincia, l'amministrazione vuole ora che intervenga anche il governo. Venerdì il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio sarà ad Altopascio per un'iniziativa della Lega e il sindaco vuole ufficialmente incontrarlo in comune per sottoporgli la situazione della Panitaly.