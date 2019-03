Piana



Passo falso a Cerreto Guidi per la Farmacia Biagi Capannori

lunedì, 11 marzo 2019, 13:20

Sconfitta a Cerreto Guidi (66-54) per la Farmacia Biagi Capannori nella nona giornata di ritorno del campionato di Promozione. Uno stop che non incrina le possibilità di playoff dei biancorossi che però a questo punto sono costretti a vincere almeno una delle prossime due partite – entrambi scontri diretti con Cefa Castelnuovo e Versilia Basket – per avere la certezza matematica della salvezza e dei playoff con una buona posizione all'interno della griglia.

FARMACIA BIAGI: Lombardi 5, Andreini 4, Dini 1, Puccinelli, Del Dotto 2, Barsotti 11, Mariani ne, Panzino 5, Piochi ne, Ghiarè 24, Franchini ne, Masini 2. All. Bernabei

Stop casalingo anche per l'Under 15 Silver targato Veravision, finora in testa al proprio girone di Coppa Toscana, che cede nel big match contro Rosignano (44-56) facendosi sorpassare nell'ultimo quarto.

VERAVISION: Di Martella Orsi 11, Kola 15, Pinochi 6, Maggi 6, Frediani 5, Paterni 1, Tafa, Stanghellini, Biagetti, Benedetti, Selvino, Aliu. All. Piochi

Successo infine per il gruppo Esordienti dei coach Stefano Corda a Chiara Tessaro che vince a Pietrasanta contro il Versilia Basket (24-32).