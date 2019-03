Piana



Pd Altopascio: "Primarie, soddisfazione per l'ampia affluenza alle urne"

lunedì, 4 marzo 2019, 12:56

Soddisfazione anche ad Altopascio per l'elezione di Nicola Zingaretti, come nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.



"Anche nel nostro comune – dichiara Fabio Coppolella, Segretario del circolo PD di Altopascio – Zingaretti ha ottenuto un largo consenso con trecentoventotto preferenze, pari a circa l'80 per cento degli elettori. Buona anche la partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti che in quattrocentoquindici, fin dalle prime ore del mattino, si sono presentati al voto, nei seggi e nei gazebo allestiti in centro e nelle frazioni. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari e gli iscritti del PD di Altopascio che hanno consentito l'organizzazione e la buona riuscita dell'iniziativa".

"Domenica 3 marzo – prosegue Coppolella – ha vinto la voglia di partecipazione del popolo democratico. Nel panorama politico attuale, il nostro è l'unico partito capace di coinvolgere direttamente i propri iscritti per la scelta del Segretario e del gruppo dirigente. Gli elettori del partito democratico hanno dimostrato, ancora una volta, di essere e di sentirsi una comunità che si riconosce nei principi e nei valori della democrazia e della partecipazione. Anche il sindaco Altopascio, Sara D'Ambrosio ha sostenuto in prima persona la candidatura di Nicola Zingaretti ed il suo progetto di ricostruzione di un nuovo modello di partito, che sia capace di essere inclusivo, di coinvolgere i propri elettori, aperto al confronto ed al dialogo con la cittadinanza, con le rappresentanze sindacali ed il mondo del volontariato. In definitiva, un partito che proponga un'alternativa credibile e riformista per il governo del paese, per contrastare il populismo e la politica recessiva delle destre".