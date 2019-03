Piana : capannori



PD Capannori risponde a Bartolomei: "La battaglia di Menesini sugli assi viari parte da lontano"

lunedì, 25 marzo 2019, 14:20

"Bartolomei parla di ‘pantomima’, banalizzando così un’azione attenta e puntuale, come quella portata avanti dal sindaco di Capannori Luca Menesini, come una semplice ‘mossa elettorale’, mentre la battaglia del primo cittadino di Capannori sugli Assi Viari parte da lontano. Anzi, potremmo dire che non si è mai fermata in questi cinque anni". Non ha dubbi il Partito Democratico di Capannori, per voce della sua segretaria Silvana Pisani, nel rispondere a Salvadore Bartolomei in merito alla questione degli Assi Viari.

"L’impressione – prosegue – è che Bartolomei si limiti ad attaccare quanto ha fatto e sta facendo Luca Menesini, invece di comunicare le sue idee e la politica che vuole attuare in merito alla questione della viabilità. E’ fin troppo facile criticare e declassare le questioni di primaria importanza come semplici ‘questioni di partito’. Non è così. Luca Menesini come anche il PD di Capannori siamo schierati in difesa delle ragioni del nostro territorio, come giustamente siamo chiamati a fare e nulla ha a che vedere con l’appartenenza politica. Questo, secondo il nostro modo di vedere, è un valore aggiunto nella gestione del bene comune e non certo un limite".

Per Pisani, infatti, è "fuori luogo mettere l’etichetta di ‘discussione politica’ interna al partito un tema importante come quello degli assi viari. Non possiamo ridurre solo a questo il dibattito. Abbiamo invece un sindaco che ha il coraggio di difendere il proprio territorio anche se lo deve fare contrapponendosi ad appartenenti del suo stesso partito che amministrano altri territori. E lo fa perché i diritti dei cittadini e la tutela del territorio sono più importanti di qualsiasi appartenenza politica. In questa logica ci riconosciamo, uniti negli stessi intenti ".

"Ci saremmo aspettati – afferma Pisani – che, di fronte a una questione di tale portata, anche il centrodestra e gli altri schieramenti politici o di movimento appoggiassero il sindaco in questa sorta di ‘battaglia’ per la tutela del territorio di Capannori, invece Bartolomei ha scelto di sfruttare il tutto per una banale propaganda elettorale, volta solo a colpire l’attuale sindaco, senza però proporre niente di concreto. D’altronde questo dovrebbe stupirci ben poco: in veste di consigliere regionale, Bartolomei si è ben guardato da compiere azioni che migliorassero il progetto, pertanto è impensabile che lo faccia adesso. Semplicemente sfrutta l’argomento al solo scopo elettorale. Una situazione di cui prendere atto, ma che resta ben triste", conclude la segretaria del Partito democratico capannorese.