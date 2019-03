Piana : capannori



Picchi: "Centro-destra, cambiare candidato a sindaco"

domenica, 10 marzo 2019, 09:43

Liano Picchi, ex capogruppo in consiglio comunale di Bartolomei nel mandato 1999/2000, interviene in vista delle elezioni sulla scelta della candidatura a sindaco nel centro-destra.



"Il centro destra capannorese - esordisce - negli ultimi decenni non ha dimostrato una grande strategia nello scegliere i propri candidati a sindaco, e si é visto dai risultati elettorali conseguiti, ma questa volta indicando Salvatore Bartolomei ha veramente superato se stesso".



"Questi infatti - sottolinea Picchi -, non ha mai mostrato, negli anni passati assieme in consiglio comunale, un gran interesse per l'amministrazione comunale. Tanto sveglio e abile nell'elaborare strategie politiche e per la propria carriera, quanto svogliato nello studiarsi le pratiche e a partecipare alle commissioni consiliari. Mi sono subito chiesto come farebbe, in caso di elezione, a rivestire la carica di sindaco che richiede invece un impegno quotidiano proprio nel seguire e svolgere quelle pratiche. Dubitando alquanto di un suo cambiamento nel frattempo sono andato a controllare sul sito della regione la sua attività nei cinque anni di consigliere regionale e sono rimasto allibito. I suoi interventi sono stati 16, una media di tre interventi in un anno!"



"Tanto per dare un termine di paragone - spiega - i primi due consiglieri per numero di interventi hanno sommato ben 950 interventi, non a caso Bartolomei é cinquantasettesimo su sessanta. Poiché il sito riporta la durata di ognuno di essi mi sono preso la briga di sommarli e siamo arrivati a 80 minuti. Ha parlato meno di un'ora e mezzo in cinque anni. Tenendo conto che il totale dei suoi emolumenti ha superato i 600 mila euro se ne ricava che un'ora dei suoi interventi é costata ai cittadini la bellezza di oltre 400 mila euro... Due sole mozioni riguardanti il nostro comune, sulla quale poi non ha nemmeno preso la parola. Mai un solo accenno nei suoi interventi numerosi problemi che investono il nostro territorio. Ciò può significare solo due cose: o l'operato della regione e del nostro comune andavano nel frattempo così bene che non c'era niente da ridire, o il suo interesse per il nostro comune ed i problemi dei suoi cittadini era pressoché nullo".



"Sulla base di questi dati scandalosi - conclude -, che forse il centro-destra stesso non conosceva, chiedo di cambiare il candidato a sindaco fin che in tempo, prima che la gente, avendolo conosciuto, lo chieda a gran voce".