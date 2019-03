Piana



Polisportiva Volley Capannori, vittoria casalinga per l'Under 17 femminile

lunedì, 4 marzo 2019, 09:23

Nella seconda giornata del torneo Under 17 femminile girone C, pronto riscatto della Polisportiva Volley Capannori che in casa vince per 3-1 contro l'As Appennino Pistoiese Volley.

In una gara iniziata in salita, le capannoresi reagiscono e chiudono l’incontro a proprio favore ed incassando i tre punti in palio con i seguenti parziali 25-27, 25-15, 25-20, 25-14. P

olisportiva Volley Capannori: Luisa Avanzinelli libero, Marta Battisti opposto, Francesca Da Valle opposto 9, Marta Doroni centrale 7, Vittoria Favilla palleggiatore 4, Marika Franceschini centrale 9, Irene Lanfri opposto 10, Silvia Lunardi centrale 15, Matilde Nieri palleggiatore, Irene Palmucci schiacciatrice 13, Irene Buoni schiacciatrice 6, Elena Sozzani opposto 2, Rebecca Lencioni Rebecca 2°libero.

Impeccabile è stato l’arbitraggio da parte del direttore di gara sig. Marco Bertolami, segnapunti Francesca Marchi.

I coach del Volley Capannori Erika Franceschini e Maurizio Gigante a fine gara hanno così commentato: “Le nostre ragazze sono partite bene portandosi avanti di otto punti che però non hanno saputo gestire, facendosi raggiungere e superate solo nel finale set perdendolo ai vantaggi. Nel secondo periodo di gioco, entravano in campo più determinate, vogliose di voler riscattare la sconfitta della prima gara del torneo chiudendolo con un ottimo punteggio. Nella terza e quarta frazione le nostre giocatrici continuavano a dettare gioco, terminando la gara con il risultato a nostro favore. L’intenso lavoro tecnico/tattico fatto durante la settimana ha dato i sui frutti. Si è visto un bel gioco contro un avversario di pari livello. Le ragazze, hanno commesso qualche errore in più solo nel primo set, riprendendosi alla grande nei restanti tre. Il gruppo dal secondo set in poi è sceso in campo coeso e determinato a portare a casa i primi tre punti, smuovendo cosi la classifica. Siamo soddisfatti che le stesse, siano riuscite a manifestare una bella pallavolo davanti al pubblico di casa”.