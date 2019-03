Precipita dal ponte della Pieve di Vorno, è grave

Altri articoli in Piana

sabato, 16 marzo 2019, 16:39

Manutenzione straordinaria in vista per la palestra “Carlo Piaggia” di Capannori. La copertura in guaina di una parte dei locali di servizio e accessori sarà rifatta. Inoltre saranno eseguite opere interne relative alla messa a nuovo dell’intonaco interno dove sono presenti criticità dovute alle infiltrazioni nei corridoi di accesso all’impianto

sabato, 16 marzo 2019, 15:33

Domenica 17 marzo, alle 16:30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà l’ottavo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa...

sabato, 16 marzo 2019, 14:54

È stata inaugurata stamani, con la partecipazione sentita degli abitanti e di esperti della pianta, provenienti da diverse parti del mondo, la ormai storica mostra delle antiche camelie della lucchesia, a Pieve e Sant’Andrea di Compito, che, con quest’anno, giunge al suo 30° anno di attività con un programma suddiviso...

sabato, 16 marzo 2019, 14:32

"Rappresentiamo quella destra che a Capannori manca" ha sostenuto Fabio Barsanti, consigliere comunale a Lucca di CasaPound, alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del partito, che si presenta per la prima volta alle elezioni amministrative nel comune della Piana. L'aspirante primo cittadino è Daniele Boschi, 53 anni

sabato, 16 marzo 2019, 13:34

Terminati i lavori di restauro alla Porta dei Mariani, uno dei monumenti storici di Altopascio. L'intervento, sostenuto dall'amministrazione D'Ambrosio, ha permesso di mettere in sicurezza l'edificio, luogo-simbolo del territorio e lasciato per molti anni in uno stato di incuria e di abbandono

sabato, 16 marzo 2019, 13:27

Nuova grande soddisfazione in casa Tau calcio Altopascio. Il giovane atleta amaranto Tommaso Cecilia è stato infatti selezionato per prendere parte ad un raduno della Rappresentativa nazionale dilettanti under 15 che si svolgerà a Coccaglio (in provincia di Brescia) dal 18 al 20 marzo