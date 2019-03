Piana : altopascio



Primarie Pd del 3 marzo, l'appello al voto del partito democratico di Altopascio

venerdì, 1 marzo 2019, 14:56

Domenica si vota per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico ed i componenti dell’assemblea nazionale. I candidati che si contendono la segreteria del partito sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

Nella prima fase di votazione nei circoli del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha conseguito il 47,38 per cento dei consensi, Maurizio Martina il 36,1 per cento e Roberto Giachetti 11,13 per cento. Con le primarie aperte del 3 Marzo, si apre la fase decisiva per l'elezione del nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico.

Il seggio elettorale di Altopascio (Piazza Degli Ospitalieri, Sala dei Granai) resterà aperto dalle ore 8 alle 20 e saranno allestiti anche due gazebo per le votazioni nel centro delle Frazioni di Spianate e Badia Pozzeveri. E' necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Possono votare sia gli iscritti che i simpatizzanti del Partito Democratico, che dichiarano di riconoscersi nella proposta politica del partito. I non iscritti dovranno versare un contributo di 2 euro a sostegno dell'iniziativa.

“Domenica 3 Marzo - dichiara Fabio Coppolella, Segretario del circolo PD di Altopascio - sarà un'occasione importante di partecipazione e di democrazia. La propaganda quotidiana del governo delle destre distoglie l'attenzione dai problemi reali, isola il paese e porta in recessione l'economia italiana. Invitiamo i cittadini a presentarsi alle urne per le primarie del Partito Democratico, per sostenere il percorso di cambiamento, eleggere il nuovo Segretario nazionale e contribuire così alla costruzione di un progetto politico alternativo per il governo del paese, fondato su politiche di sviluppo, investimento nelle infrastrutture, sulla equità e giustizia sociale”.