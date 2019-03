Piana



Progetto Erasmus plus 'Take and share... skills for life: ad Artè l'evento finale con i bambini di quattro scuole primarie europee

lunedì, 18 marzo 2019, 14:57

Una mattinata di apprendimento e di confronto sulle buone pratiche delle metodologie inclusive, stando a contatto con bambine e bambini di altri Paesi europei e migliorando il proprio inglese parlato. È stato questo l'evento conclusivo, che si è svolto oggi (lunedì) al teatro Artè, del progetto Erasmus plus "Take and share...skills for life..." che per tre anni ha visto fianco a fianco quattro scuole primarie del Vecchio continente: la "Amalia Bertolucci Fiorentino" di Capannori, la Franziisckus schule di Erkelenz in Germania, capofila del progetto, la Basisschool Sint Jozef di Elsloo in Olanda e la Furulidskolan di Särö in Svezia.



All'appuntamento, oltre e insegnanti e bambini delle quattro scuole coinvolte nel progetto, hanno partecipato anche l'assessore Matteo Francesconi, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Carlo Piaggia", Tina Centoni e la coordinatrice del progetto, Gioia Balbi.

La scuola primaria di Capannori ha condiviso con i partner metodologie inclusive come la globalità dei linguaggi, la pratica dell'orto e la robotica educativa che sono da anni radicate nella scuola e sono incluse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Ptof).



L'evento è proseguito con una visita alla scuola.