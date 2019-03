Progetto sottopassi e raddoppio ferroviario, scadenza osservazioni prorogata al 23 marzo

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 marzo 2019, 17:49

La nuova rotatoria di Badia Pozzeveri, che sorge sulla via Romana, in località Carbonata, all'altezza di via di Tappo, è realtà. I lavori sono infatti conclusi, mancano ora le ultime opere accessorie, ma la nuova infrastruttura stradale è perfettamente percorribile

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:18

"Brutta figura per Ascit in Commissione Tributaria regionale, dove si è rivolta avendo già perso il ricorso in Commissione Provinciale". Lo scrive il Movimento 5 Stelle di Capannori con un comunicato stampa

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:04

"Il problema della viabilità a Lucca e sulla Piana non si risolve con la lotta di campanile". Commenta così CasaPound sezione Piana di Lucca l'incontro con Anas sugli Assi Viari avvenuto ieri a Lucca. "Ancora una volta la politica locale è arrivata divisa all'appuntamento.

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:42

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale di Capannori, Guido Angelini, risponde al candidato sindaco del centrodestra di Capannori, che riporta con il suo intervento la discussione a quasi 10 anni fa

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:40

Sarà una lista civica di persone alla prima candidatura o di forze politiche trasversali che sulle comunali ritengono Menesini il sindaco giusto per Capannori

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:52

A seguito dell’ispezione di un panificio del centro di Capannori, il titolare è stato segnalato alla competente autorità sanitaria e amministrativa, per aver tenuto i locali adibiti a laboratorio di produzione e deposito in scarse condizioni igieniche e strutturali