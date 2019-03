Piana



Quest'anno niente Premio Fedeltà allo Sport di Valter Nieri

giovedì, 14 marzo 2019, 13:02

di aldo grandi

Oramai era diventata una consuetudine, una sorta di appuntamento fisso all'inizio di maggio con campioni olimpici e mondiali di tutti gli sport. Lo aveva inventato quel geniaccio di Valter Nieri, vero e proprio, tra i pochi, self-made man a Lucca, 22 anni fa. Ogni anno piovevano al Country Club di Gragnano decine di atleti delle discipline più disparate che avevano portato prestigio all'Italia e non solo con le loro prestazioni sportive. Ebbene, questo rendez-vous tradizionale non ci sarà più. Lo ha confessato, sia pure a malincuore, Valter Nieri, suo ideatore e infaticabile organizzatore. I motivi? Una sorpresa perché siamo sicuri che chi avrà letto fin qua penserà subito a mancanza di sponsor e contributi mentre, invece, niente di più falso.

Valter Nieri ha fatto come il Big Ben e ha detto stop: "Non ce la faccio a fare tutto da solo. Per 22 edizioni ho fatto il possibile e a volte anche l'impossibile per conoscere e far conoscere i campioni dello sport a Lucca. A tutti abbiamo dato la Sfinge d'oro e io personalmente sono fiero di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Ma, adesso, non ho più tempo per fare tutte le cose che voglio e devo fare per cui non ce la faccio a organizzare anche il premio fedeltà allo sport. E non è una questione di sponsor. C'è anche chi, ormai affezionato all'evento, mi ha chiamato manifestandomi la volontà di fare pubblicità, ma non è possibile. Tra le mie attività professionali e la passione per la scrittura con i miei articoli pressoché quotidiani o quasi su Il Tirreno, oltre al mio giornalino dedicato allo sport lucchese, non mi ci incastra più di fare il premio. Mi dispiace, ma è così".

Doccia fredda e delusione per i molti appassionati che attendevano l'evento di Gragnano come la possibilità di vedere qualche traccia del grande sport anche a queste latitudini. A pensarci bene, sono stati centinaia gli atleti che sono saliti sul palco allestito presso il Country Club di Gragnano e di ciò va dato merito a Valter Nieri e alla sua infaticabile vena di organizzatore e di amante dello sport a 360°.

Questa assenza, diventata, appunto, una abitudine, l'abbiamo iniziata a percepire quando ci siamo accorti che in redazione non arrivavano più i soliti comunicati intermedi con cui Nieri annunciava gli ospiti invitati. Purtroppo è stato lo stesso Nieri a confermare il nostro dispiacere. In bocca al lupo, comunque, a questo personaggio riservato e abituato a confidare, soprattutto, su se stesso.