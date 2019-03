Piana



Record di presenze per il secondo fine settimana della "XXX^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia"

lunedì, 25 marzo 2019, 11:34

Vero record di presenze per il secondo fine settimana della 'XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia' dedicato al tema del tè. I visitatori della manifestazione - promossa dal centro culturale Compitese e comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Villa Reale e il patrocinio della Regione Toscana e del comune di Lucca - tra sabato e domenica scorsi sono stati infatti 3 mila 800. Grande successo in particolare per la prima Fiera Internazionale del Tè svoltasi sotto la direzione di Letizia Del Magro Maestra della Scuola di Cerimonia del Tè Jaku di Lucca che ha visto la presenza di espositori, lo svolgimento di cerimonie del tè cinese, giapponese e coreana e dimostrazioni di lavorazione del tè. Tra i presenti Peter' Tea House, Narratè, la scuola di cerimonia del tè Jaku e l'associazione Iroha.

Grande partecipazione anche agli altri eventi in programma nel Borgo delle Camelie e al Camelieto.

Il prossimo fine settimana della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia sarà dedicato al tema del cibo. Evento clou sarà la Mostra-mercato di prodotti tipici locali: degustazione e vendita di olio, formaggi, miele, fagioli, norcineria, in collaborazione con SlowFood Compitese e Orti Lucchesi.