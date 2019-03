Piana : porcari



Rio Leccio: nell’ultimo triennio investito 280mila euro. In arrivo dalla Regione un finanziamento per il consolidamento delle arginature

venerdì, 8 marzo 2019, 16:21

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima linea, con un impegno continuativo ed importante, per la sicurezza idraulica del Rio Leccio, a Porcari. Dal 2017 ad oggi, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Toscana, l’Ente consortile è stato in grado di investire, su questa importante arteria idraulica, più di 280mila euro.

“Ogni anno il Consorzio stanzia 55mila euro per la manutenzione, lo sfalcio e la rimozione di piante, che viene ripetuto in due periodi distinti dell’anno: in primavera ed autunno – evidenzia una nota del Consorzio – Pochi mesi fa è stato inoltre completato il consolidamento di un significativo tratto di sponda in curva, a monte della via Romana. Un intervento dalle caratteristiche strutturali e straordinarie, richiesto dall’Amministrazione comunale e molto atteso dai cittadini, è invece stato realizzato un anno e mezzo fa: con la risagomatura e la rimozione di materiale di deposito, nell’intero tratto compreso tra via Romana e il Fosso Gobbo. In quel caso, le puntuali analisi compiute (i cui risultati sono a disposizione dei cittadini) hanno attestato che la tipologia di materiale movimentato risulta non pericoloso, ed è stato quindi possibile depositarlo nelle pertinenze idrauliche del rio stesso. E’ invece di pochi giorni fa la notizia dell’ottenimento di un finanziamento da 60mila euro, stanziato dalla Regione sul suo DODS 2019: che permetterà di progettare il consolidamento delle arginature del tratto tra il ponte della ferrovia e via Carlotti. E’ un passo importante, questo, per poter poi portare a termine un’opera necessaria e molto attesa dal territorio”.

Il Consorzio si rivolge infine al comitato “La Ginestra”: “Siamo dispiaciuti per il verificarsi di un difetto di comunicazione – evidenzia la nota dell’Ente consortile – i tecnici sono a completa disposizione di tutti i cittadini: che col loro impegno di forniscono un grosso contributo, per un presidio più puntuale dell’intero vasto comprensorio su cui oggi opera il Consorzio 1 Toscana Nord”.