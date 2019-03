Piana



Rontani: "La realtà della polizia municipale di Capannori"

venerdì, 29 marzo 2019, 12:36

Paolo Rontani (Udc) interviene per evidenziare l'impegno attuato dal corpo di polizia municipale nel territorio comunale di Capannori.



"Molto spesso - esordisce -, parlando di sicurezza, si dà per scontato che derivi principalmente dagli interventi veloci delle Forze dell'ordine, dimenticando o trascurando la realtà dell'impegno attuato dalla polizia municipale".



"Nel territorio del comune di Capannori - spiega -, estremamente vasto, da parecchio tempo è davvero difficile incontrare una pattuglia di vigili in servizio, benchè i medesimi siano sottoposti a turni di lavoro piuttosto pesanti. La ragione è piuttosto semplice: rispetto alle esigenze che ci sono, il numero dei soggetti è alquanto ridotto, sia per gli agenti che, soprattutto, per i ruoli intermedi. Ad oggi, in servizio ci sono 26 unità, di cui due funzionari/ ufficiali e la comandante. Se venissero applicate le disposizioni regionali che prevedono il numero degli addetti commisurato a quello degli abitanti, dovrebbero essere all'incirca uno ogni 1000 residenti, dunque quasi il doppio degli attuali!"



"Bisogna inoltre ricordarsi - incalza - che i compiti di intervento, verifica e controllo, spettanti alla PM, sono tantissimi; si va dal piano urbanistico a quello anagrafico, dal cerimoniale pubblico in generale, al rispetto delle norme del codice della strada e, infine ma non per ultimo,torniamo alla sicurezza dei cittadini. A tal proposito, emerge anche un altro interrogativo: quanto sono tenuti in adeguato addestramento i nostri vigili? Quanta certezza di efficienza e funzionalità è garantita nelle loro armi? La sede ove sono dislocati attualmente, nel palazzo sopra la farmacia di Piazza Moro, è idonea per contenere un comando che dovrebbe gestire il pubblico, effettuare interventi immediati e dal quale ci si aspettano risultati eccellenti? Si è parlato di vigili di quartiere, ma poi si è preferito affidarsi alla figura del Cantoniere di paese".



"Si chiamano i vigili urbani - aggiunge - per le cerimonie, trascurando che chi ha scelto questo tipo di lavoro, spesso lo ha fatto per forte motivazione interiore più che per l'eleganza della divisa e questo andrebbe non solo rispettato ma anche costantemente motivato. Da parte mia, sono molto dispiaciuto di non aver ricondotto a tale ambito, una maggior attenzione , ma devo dire che la PM di Capannori è veramente dotata di una dignità incredibile: sono sempre pronti a rendersi disponibili pur nelle difficoltà ed è raro si rivolgano alle opposizioni".



"Ma ciò che resta comunque un ambito di diretta dipendenza del sindaco - conclude -, dovrebbe avere dal medesimo ben altra considerazione rispetto a quella silente di questi anni. Anche perchè la cura operativa adottata nei confronti d'un organismo dinamico, se c'è, qualifica al meglio un'amministrazione. Quando invece manca, dimostra pure poco rispetto verso se stessa ed i propri cittadini".