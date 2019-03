Piana



Sabato la passeggiata non competitiva "Capannori correre fa proprio bene"

martedì, 5 marzo 2019, 11:14

Si chiama 'Capannori correre fa proprio bene' la passeggiata non competitiva di 5 chilometri, in programma sabato 9 marzo promossa dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità di Capannori nell'ambito delle iniziative per la festa della donna, in collaborazione con l'Associazione Podistica Marciatori Marliesi.

"Si tratta di una manifestazione aperta a tutti, inserita nel fitto calendario di eventi promossi in occasione dell'8 marzo, che vuole essere un'occasione di socializzazione e di scoperta del territorio, ma anche di informazione attraverso la distribuzione di appositi materiale, sui temi della sicurezza online e del cyberbullismo – spiegano la vice sindaca Silvia Amadei e la presidente della Commissione pari Opportunità, Enza Cicalini -. Per questo auspichiamo una grande partecipazione anche da parte di ragazzi e famiglie. L'iniziativa, inoltre, mira a creare integrazione e condivisione coinvolgendo anche gli ospiti di 'Casa Gori'".

Il ritrovo è fissato alle 14.30 a 'Casa Gori' in via del Parco a Marlia, dove alle ore 15 ci sarà la consegna dei cartellini ai partecipanti. La marcia farà tappa a La Specola in via di Matraia a San Pancrazio, dove sarà offerto un ristoro dall'Associazione Podistica Marciatori Marliesi, mentre la commissione Pari Opportunità offrirà ai partecipanti una pianta di camelia. La manifestazione si concluderà alle ore 17 a 'Casa Gori' dove è in programma il gioco rivolto a tutti 'Indovina chi calza lo stivale' a cura dell'associazione Manidoro.

Per informazioni Ufficio Pari Opportunità tel 0583 428290; pariopportunita@comune.capannori.lu.it.