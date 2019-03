Piana



Sarà Sandro Bartolini a inaugurare la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità"

mercoledì, 27 marzo 2019, 10:40

Per la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità", venerdì 29 marzo, alle 18, in Sala Granai, si terrà il primo incontro con Sandro Bartolini, scrittore, autore del romanzo "Cento palazzi e un orto" e la dottoressa Tiziana Luciani, psicoterapeuta.

Sandro Bartolini, dopo "Villaggio Mare Blu" e "Nacqui settimino" affronta ancora una volta il mondo del lavoro. Originale, come sempre, la sua ottica che non trascura i più deboli e i più fragili, alla ricerca di una non facile convivenza tra tradizione e modernità, natura e cultura.

Tiziana Luciani, psicoterapeuta e formatrice, insegna arte terapia alla La Cittadella Pro Civitate Christiana di Assisi. Dal 2015 collabora con il servizio disabilità dell'Università Ca' Foscari di Venezia in progetti di arte terapia rivolti agli studenti con disabilità e ai loro tutor. Giornalista e scrittrice ha pubblicato "Se perdo te... quando il lavoro manca" insieme a Giovanni Grossi; "E corrono ancora, storie italiane di donne selvagge".

Il ciclo di incontri è promosso dall'amministrazione comunale e coordinato dal professore Luciano Luciani. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.