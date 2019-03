Piana



Scannerini al Pd: "Assi viari, saremmo noi i poco seri?"

lunedì, 25 marzo 2019, 20:15

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento in risposta al Pd a firma Matteo Scannerini, coordinatore provinciale e vice regionale Forza italia Giovani e membro direttivo Forza Italia Capannori:

Ringrazio personalmente il collega segretario Giovanile dei giovani democratici, per avermi ricordato come mai io non sono e non sarò mai uno di loro. Egli ci accusa di mancanza di serietà. Quest'ultima è infatti una caratteristica che, a suo parere non abbiamo mai avuto.

Dall'alto della sua esperienza, sindaca anche il nostro operato, accusandoci di non avere proposto alternative al progetto Anas sugli assi viari e di rimanere vaghi sulle nostre intenzioni. Ebbene, è il momento di schiarirsi un po' le idee. Da una parte abbiamo il partito democratico e Luca Menesini: sindaco di Capannori, presidente della provincia . In 5 anni supportato da regione e governo nazionale.

Dall'altra Salvadore Bartolomei, ex consigliere regionale di opposizione che, assieme agli altri consiglieri di centrodestra a Capannori, non hanno potuto far altro che opporsi. È una mera questione di numeri. C'è poi il progetto Anas sulla nuova viabilità. Progetto redatto da tecnici dell'Anas e portato avanti in numerosi tavoli; tutti monocolore e quindi per noi inaccessibili.

Ciò era ed è tutt'oggi inevitabile visto che Lucca, Capannori, provincia e regione sono tutte a guida Pd. Solo alla fine Menesini si sveglia e dice di voler modificare o , in alternativa, far saltare il progetto. Se un sindaco , ad un tavolo monocolore, osteggia un progetto approvato dal suo stesso partito, perché in cinque anni ha deciso di non decidere, rischiando di far saltare un opera necessaria alla piana, i poco seri siamo noi?

Cosa possiamo fare se non dire, se vinceremo andremo subito da Anas e cercheremo di modificare insieme il progetto nelle sue criticità? È più serio riallacciare un rapporto con un ente fondamentale per questo scenario , o fargli la guerra dopo 5 anni di silenzio ed improvvisarsi ingegneri in comizi pubblici. Non possiamo sorprenderci se poi i tecnici rifiutano gli inviti ad assemblee convocate da personaggi così.

Abbiamo perso credibilità come comune, e questo perché è chi ha governato ad essere stato poco serio. Il segretario giovanile del Pd Mattei, ma anche il capogruppo Pd a Capannori Silvana Pisani, lo intendano una volta per tutte: le soluzioni dovevano trovarle loro a tempo debito. Adesso per riacquistare potere e credibilità serve un nuovo sindaco.