Piana



SìAmoLucca e Lucca in Movimento rilanciano dialogo con i cittadini. E A Capannori, sostegno per Bartolomei

sabato, 2 marzo 2019, 16:30

Il punto della situazione sulle proposte per la città e tutto il suo territorio, un bilancio della collaborazione sempre più proficua tra i due gruppi e lo studio di nuove iniziative da realizzare sul territorio.

Si è parlato, essenzialmente, di questo l'altra sera nel corso di una riunione delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, con un faccia a faccia tra i direttivi e i cinque consigliere comunali.

"L'obiettivo è il coinvolgimento della popolazione - spiegano i direttivi in una nota - spesso inascoltata dal Comune. Come opposizione responsabile non possiamo dunque che farci carico delle istanze che arrivano dagli abitanti delle varie zone e cercare di sottoporle all'attenzione dell'amministrazione, sperando di riuscire a scuoterla dal torpore che l'ha attanagliata. Infine SìAmoLucca e Lucca in Movimento, affrontando il tema delle ormai imminenti elezioni a Capannori, hanno manifestato il proprio sostegno a Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del centrodestra".