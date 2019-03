Piana



Sicurezza stradale, il progetto Cresco sicuro sbarca ad Altopascio

sabato, 2 marzo 2019, 11:27

Continua a ricevere adesioni il progetto "Cresco sicuro" promosso dall'Automobile club Lucca volto a portare nelle scuole del territorio interventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale. Un'iniziativa che Aci Lucca porta avanti da anni e che oggi approda anche ad Altopascio. Ieri mattina (venerdì 1 marzo) infatti, è stato sottoscritto l'accordo tra l'Aci e l'amministrazione comunale. Presenti alla firma l presidente e il direttore di Aci Lucca Luca Gelli e Luca Sangiorgio, il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio, l'assessore alla scuola Ilaria Sorini, il comandante della Polizia Municipale Italo Pellegrini e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Teresa Monacci. Il progetto, della durata di un anno, prevede interventi nelle scuole primarie e media del comune di Altopascio, con l'obiettivo di trasformare i ragazzi in ambasciatori della sicurezza stradale.

Altopascio si aggiunge dunque alla lunga lista dei comuni della provincia che hanno sposato il progetto di Aci Lucca per diffondere tra i più piccoli la cultura della sicurezza stradale attraverso lezioni teoriche e prove pratiche.

«Siamo convinti che il miglioramento della sicurezza stradale passi anche da una maggiore sensibilizzazione dei nostri ragazzi, per questo abbiamo deciso di aderire all'iniziativa dell'Automobile Club - dichiara il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio -. Spesso è volentieri i giovani sono più aperti e predisposti per ricevere questo tipo di messaggi rispetto agli adulti che faticano di più ad abbandonare le loro vecchie abitudini. Per questo è fondamentale partire dalle scuole per favorire la diffusione di buone pratiche quando ci troviamo sulla strada».

Le attività di "Cresco Sicuro". Il tavolo tra Comune, Polizia Municipale e Aci Lucca nasce con l'obiettivo di promuovere e organizzare progetti e iniziative legati alla sicurezza stradale. In particolar modo, Aci Lucca metterà a disposizione la sua lunga esperienza e i programmi di educazione stradale "TrasportACI sicuri", "Ruote sicure", "A passo sicuro", "AlcoolVista". I progetti accompagneranno i bambini delle scuole primarie e della scuola media in percorsi calibrati sulle diverse età: i più piccoli impareranno l'importanza delle cinture di sicurezza e dei seggiolini. I più grandi, invece, affronteranno il codice della strada, i comportamenti corretti da tenere a piedi e in bicicletta e le regole da rispettare per viaggiare sicuri. Durante l'orario scolastico, i responsabili dell'Automobile Club, insieme al personale della Polizia Municipale, raggiungeranno gli studenti nelle classi e terranno lezioni divertenti e dinamiche, con video, giochi e prove pratiche.

Per rendere ancora più capillare l'iniziativa, Aci Lucca e il comune di Altopascio stanno già progettando momenti di festa, aperti alla città: vere e proprie iniziative da tenere sul territorio comunale aventi come oggetto principale proprio l'educazione stradale.