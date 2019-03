Piana



Siglata convenzione biennale per recupero pullus e covate

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:26

E' stata siglata ieri 12 marzo, presso il comune di Capannori, la convenzione biennale per il recupero di pullus, covate e piccoli nati, abbandonati o orfani. L'atto è stato firmato dal dirigente Settore Servizi alla Città, architetto Stefano Modena e il presidente Territoriale Anpana Lucca Angelo Bertocchini.



La Regione Toscana ha infatti ribadito che il ritrovamento di pullus, covate e piccoli appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona è di competenza delle amministrazioni comunali e chi li trova è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le 24 ore successive al ritrovamento. Per questo il comune di Capannori, valutata l'esperienza dell'Associazione Anpana Lucca da oltre un decennio e impegnata nella tutela animali sul territorio, ha deliberato di affidare all'Associazione suddetta le operazioni di soccorso dei piccoli animali ritrovati e il loro conferimento presso Centri di recupero e cura al fine della loro reimmissione in natura.



Il Servizio, ricorda il presidente Bertocchini, si svolge H24: per comunicazioni di ritrovamenti è possibile contattare il comune di Capannori oppure direttamente l'Anpana Lucca al cellulare 366/2780347. E' altresì possibile contattare lo stesso numero da chi, amante degli animali e della natura, volesse dare una mano, come volontario operativo, alle operazioni di soccorso e recupero di pullus, covate, ecc.