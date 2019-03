Piana



Silvana Pisani (PD): “Dai voti delle Primarie la spinta per un impegno per la riconferma di Menesini”

lunedì, 4 marzo 2019, 17:34

"Oltre un milione e 800mila persone sono andate ieri a votare il segretario del Partito Democratico. Anche a Capannori c’è stata un’ottima affluenza e questo ci riempie di nuova energia e ci dà un’ulteriore carica per affrontare con forza e determinazione la prossima scadenza elettorale del 26 maggio quando si eleggerà il sindaco di Capannori". E’ il primo commento della segretaria PD di Capannori Silvana Pisani.

“A livello nazionale e territoriale, una netta maggioranza ha scelto Nicola Zingaretti per guidare il partito. Oltre alla soddisfazione per un risultato che non lascia spazio a dubbi, il dato importante che emerge, a mio avviso, è quello di un Pd ancora vivo e vitale. Un Partito che ha voglia di dire la sua in merito a quanto accade nel Paese, che, più che guardarsi indietro, vuole ‘disegnare’ il futuro dell’Italia. Con l’elezione di Zingaretti alla guida del Partito Democratico si deve chiudere la stagione delle divisioni interne, che non vengono comprese e allontanano dal partito, per aprirsi quella di un confronto costante con le persone - sia dentro il partito sia al di fuori di esso -, per raccogliere le loro esigenze e realizzare una proposta politica che sia aderente alla realtà in cui viviamo” prosegue la Pisani.

“ E’ questo che la gente ci chiede e ce lo ha dimostrato andando a votare alle Primarie del Pd. Un qualcosa che, comunque, non ci sorprende: come Pd Capannori abbiamo sempre cercato il contatto con la gente e abbiamo sempre avuto chiara questa esigenza di lavorare per il bene comune, ma anche questa voglia di identificarsi in una ‘casa comune’ come il Pd, per rendere sempre più incisiva l’azione messa in atto. In quest’ultimo anno abbiamo visto all’opera un Governo nazionale, caratterizzato da una politica che parla solo agli istinti peggiori delle persone e che porta avanti provvedimenti ‘populisti’ che non risolvono i problemi.

Adesso, all’interno del Pd, partendo da un ampio confronto con la base, è il momento di proporre soluzioni reali ai temi che toccano la nostra vita da vicino, quali il lavoro, sicurezza, infrastrutture, sociale, sanità, ma in modo concreto e risolutivo. E se questo lo si deve fare a livello nazionale, è ancora più forte l’esigenza a livello locale, soprattutto in territori come il nostro, dove a breve abbiamo la scadenza elettorale per l’elezione del sindaco.

Ritengo che la strada da tempo intrapresa dal Pd di Capannori di ascolto e confronto con i cittadini sia quella giusta e sia da valorizzare e potenziare: lo dimostrano i numeri con oltre mille persone che hanno deciso di partecipare a queste Primarie. Persone che hanno guardato e guardano al Partito Democratico con rinnovata fiducia e questo non può che darci la spinta ad essere quel punto di riferimento che ci chiedono di essere sia nei confronti delle istituzioni, sia nei loro confronti, rappresentando un interlocutore serio, credibile e sempre presente per trovare strade che portino al superamento dei problemi con i quali la gente combatte nel proprio quotidiano, a livello locale, come a livello nazionale».