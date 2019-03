Piana : capannori



Simone Cristicchi e Cristina D'Avena i due protagonisti del Concertone del primo maggio

martedì, 26 marzo 2019, 15:09

Simone Cristicchi reduce dal successo all'ultimo Festival di Sanremo dove con il brano 'Abbi cura di me” si è aggiudicato il 'Premio Sergio Endrigo' per la migliore interpretazione, Cristina D'Avena, famosa interprete di sigle di cartoni animati e una band con un repertorio rivolto ad un pubblico under 25 ancora in fase di individuazione.

Questi i protagonisti del concertone gratuito del 1° Maggio a Capannori promosso dall'amministrazione Menesini che quest'anno si svolgerà in un'unica giornata visto che cade in un giorno infrasettimanale e in una piazza Aldo Moro completamente rinnovata e quindi più bella e fruibile grazie agli importanti lavori di ristrutturazione in corso di realizzazione da parte del Comune.

“Anche per il concerto del 1° maggio 2019 si conferma il format adottato dalla nostra amministrazione da alcuni anni a questa parte, ovvero quello di portare sul palco di piazza Aldo Moro vari big per offrire una proposta musicale variegata adatta alle diverse età ed ai vari gusti musicali - afferma l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. Accanto a nomi di spicco a livello nazionale anche quest'anno vedremo esibirsi i giovani musicisti del contest 'Artemica' per valorizzare i giovani talenti locali. Ma quest'anno c'è una novità ovvero la kermesse si svolgerà nella nuova piazza Aldo Moro completamente rinnovata e resa più bella e fruibile. Questa manifestazione musicale grazie alla partecipazione delle organizzazioni sindacali sarà un'importante occasione per riflettere sul lavoro e, in particolare, il lavoro giovanile e la differenza salariale delle donne. Fin da ora dichiaro che il costo a carico del Comune è di 39.000 euro, ed è così da anni. La spesa per realizzare uno spettacolo del genere gratis per i cittadini è maggiore, ovviamente, ma è coperta dagli sponsor, che ringraziamo“

La manifestazione si aprirà nel primo pomeriggio con l'esibizione dei finalisti del concorso giovanile 'Artémica'. Alle ore 17.00 salirà sul palco di piazza Aldo moro Cristina D'avena che sarà accompagnata dal gruppo Gem Boy, insieme al quale eseguirà le sigle più amate di tutti i tempi con un un repertorio di cui Cristina D’Avena è regina incontrastata riuscendo ad incantare il pubblico di ogni età.

Alle 19.30, dopo l'esibizione della band che eseguirà musica amata soprattutto dalle nuove generazioni, farà il suo ingresso sul palco Simone Cristicchi cantautore romano, che farà il suo primo live dopo Sanremo proprio a Capannori e che proporrà molti brani del suo amato repertorio. Per Cristicchi il successo arriva nel 2005 con il brano 'Vorrei cantare come Biagio', successo che si rafforza nel 2007 quando vince il 57° Festival di Sanremo nella categoria Campioni, con la canzone 'Ti regalerò una rosa' dedicata alla realtà degli ospedali psichiatrici. Tra gli album del suo repertorio 'Fabbricante di Canzoni', 'Dall'altra parte del cancello', 'Grand Hotel Cristicchi', 'Album di Famiglia'. Tra i singoli più famosi 'Studentessa universitaria', 'Che bella gente', L'Italia di Piero, 'Meno Male'.