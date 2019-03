Piana



Tau Calcio, continuano a macinare vittorie le giovanili amaranto

lunedì, 25 marzo 2019, 11:58

È stato un altro week end da incorniciare per le formazioni giovanili del Tau calcio, tutte vittoriose contro le rispettive avversarie. Gli Allievi Elite vincono contro lo Scandicci, i B invece si impongono sul Capezzano. Vittoria di misura per i Giovanissimi Elite contro il Navacchio, mentre i B battono il Quarrata con un netto 7 a 0.

Allievi Elite

Tau Calcio - Scandicci 3 - 1

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Pini, Pratesi, Amato, Sauro, Gaddini. A disp.: Abutoaei, Gori, Bellucci, Filieri, Menconi, Tartarini, Rombi, Silvano . All.: Giuli Simone

SCANDICCI: Duradoni, Magnolfi, Masserini, Nardi, Francalanci, Prunecchi, Margheri, Salmeri, Gordini, Ferrmaca, Mazzanti. A disp.: Vannini, Bili Toponi, Mauro, Mina, Moscardi, Duong, Corsi, Giuntini, Barletti. All.: Ricci Andrea

RETI: Rinaldi, Fanani, Barletti, Pini

Grande prova degli Allievi Elite che al 34' vanno in vantaggio con Fanani e raddoppiano al 40' con Pini, che porta la squadra sul 2 a 0. La terza rete arriva sempre nel primo tempo e porta la firma di Rinaldi. Nella ripresa lo Scandicci cerca di accorciare le distanze e al 53' segna con Barletti.

In classifica il Tau insegue a soli tre punti di distanza la capolista Cattolica Virtus. Grande attesa per la prossima settimana quando ci sarà uno scontro al vertice, tra Tau e Cattolica.

Allievi B

Tau Calcio - Capezzano Pianore 3 - 2

TAU CALCIO: Abutoaei, Filieri, Pallanti, Marchetti, Amorusi, Lartini, Tavanti, Silvano, Menconi, Bachini, Bellucci. A disp.: Di Biagio, Lentini, Iannello, Selmi, Coppola, Tragni, Bini, . All.: Bozzi Francesco

CAPEZZANO: Manattini, Ricci, Leone, Carfora, Longobardi, Da Mommio, Bonini, Vita, Filippeddu, Checchi, Belluomini.

RETI: Filieri, Autorete, Tavanti, Filippeddu, Silvano

Partita sofferta per gli Allievi B di mister Bozzi che riescono comunque a imporsi nei confronti del Capezzano. Il primo tempo vede il Capezzano spingere subito forte e al 16' Filippeddu segna la prima rete e porta in vantaggio la propria squadra. Il Tau cerca di fare la partita, ma non riesce a trovare il giusto ritmo. Nella ripresa Filieri porta la formazione amaranto in parità e al 14' del secondo tempo Tavanti segna il gol del 2 a 1. Quattro minuti dopo il Capezzano ritrova il pareggio grazie all'autorete di Silvano, che si riscatta al 28' insaccando la rete del 3 a 2. I ragazzi amaranto mantegono il primo posto in classifica e nel prossimo turno incontreranno fuori casa il Floria 2000.

Giovanissimi Elite

Navacchio Zambra - Tau Calcio 0 - 1

NAVACCHIO ZAMBRA: Cioni, Ruglioni, Gori, Caprai, Garofalo, Benvenuti, Cantoni, Saraci, Ogordi, Lorenzetti, Filizzola. A disp.: , Cecchi, Pellegrini, Casella, Grava, Carri, Gallotti, . All.: Nuti Gianluca

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Bartolini, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Gigante, Fiorentini G., Manfredi, Rocco, Ceraolo. A disp.: Velani Giacomo, Casani J., Casani T., Oliva, Marioni, Carmignani, Tirinnanzi, Vitrani, Ilie. All.: Pucci Gabriel

RETI: Rocco

Successo anche per i Giovanissimi Elite che si impongono fuori casa grazie al gol di Rocco. In classifica gli amaranto proseguono la propria marcia solitaria in vetta con 12 punti di vantaggio sullo Scandicci. Prossimo impegno in casa contro l'Olimpia Firenze.

Giovanissimi B

Tau Calcio - Olimpia Quarrata 7 - 0

TAU CALCIO: Velani, Casani, Fasciana, Ferrucci, Vellutini, Casani, Zani, Lazzari, Guidi, Vitolo, Maurelli, Lippi, Bargellini, Benvenuti, Cinelli, Mariotti, Pittalis, Vanni. Allenatore: Barsotti Massimo.

OLIMPIA QUARRATA: Cecilioni, Razzano, Orassi, Paoli, Montagni R., Meoni, Sterkaj, Montagni A., Cocchi, Ianni, Panatteri, Valdisserra, Filadoro, Bruschi, Vallecchi, Cecconi, Lunardi.

RETI: Mariotti, Ferrcci, Vellutini, Zani, Guidi, Maurelli, Cinelli.

Infine successo anche per i Giovanissimi B. Una partita senza storia che vede il Tau vincere per 7 a 0 sull'Olimpia Firenze.