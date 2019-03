Tau Calcio, en plein di vittorie per le giovanili

Altri articoli in Piana

"Oltre un milione e 800mila persone sono andate ieri a votare il segretario del Partito Democratico. Anche a Capannori c’è stata un’ottima affluenza e questo ci riempie di nuova energia e ci dà un’ulteriore carica per affrontare con forza e determinazione la prossima scadenza elettorale del 26 maggio quando si...

Le fasi eliminatorie del contest si terranno sabato 6, 13 e 27 aprile alle ore 21 nel parco dell'Ostello 'La Salana' in via del Popolo a Capannori. Per ogni serata del Contest una giuria tecnica e una giuria popolare selezioneranno una band/cantautore che passerà le fasi eliminatorie e si aggiudicherà...

Un finanziamento che va a sommarsi ai Fondi del Miur ottenuti dal Comune per le stesse tre scuole, pari a 1 milione e 740 mila e che consente all'ente di Piazza Aldo Moro di ridurre la quota a proprio carico per la realizzazione dei lavori

Mercoledì 6 marzo, alle 21,15, uno speciale appuntamento con la rilettura in chiave moderna di un classico: in scena Daniela Morozzi col suo Amy - storia di un naufragio, che rivede il racconto di Joseph Conrad “Amy Foster”

Ottimo fine settimana per la Polisportiva Capannori che torna al successo in Promozione con la Farmacia Biagi e compie un altro passo verso i playoff. I biancorossi di coach Bernabei superano 67-64 il Basket Team Pistoia in un incontro condotto fin dall'inizio senza però mai riuscire a chiudere il risultato

Soddisfazione anche ad Altopascio per l'elezione di Nicola Zingaretti, come nuovo segretario nazionale del Partito Democratico