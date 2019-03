Piana : altopascio



Tau Calcio, poker di vittorie per le giovanili che dominano i campionati

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:08

È stato in week end trionfale per le formazioni giovanili del Tau calcio Altopascio che hanno portato a casa quattro vittorie in altrettante partite. Larghi successi per gli Allievi Elite e B rispettivamente contro Rinascita Doccia e Gracciano e ottimo successo esterno a Montevarchi per i Giovanissimi Elite, bene anche i Giovanissimi B. Grazie a questi risultati, tutte le formazioni amaranto occupano la prima posizione nei rispettivi campionati.

Allievi Elite

Tau Calcio - Rinascita Doccia 8-0

TAU CALCIO: Donati, Magini, Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Magini, Gaddini. A disp.: Likaj, Gori, Filieri, Menconi, Pini, Silvano, Tartarini, Romi.

RINASCITA DOCCIA: Giuntini, Salomone, Lorenzi, Cappellini, Rugi, Hallahbou, Guiducci, Rosselli, Mostosi, Oriti, Ghilli. A disp.: Picchi, Gigli, Carabba, Feroce, Fanti, Miglietta.

RETI: Gaddini (2), Sauro, Amato (4), Magini L.

Monologo degli Allievi Elite di mister Giuli che impiegano un quarto d'ora per piegare la resistenza del Rinascita Doccia. Il Tau apre le marcature con Amato dopo 4' per poi raddoppiare al 16' con Gaddini. Da li in poi la formazione amaranto gioca in scioltezza fino ad arrivare all'8-0 finale. In classifica il Tau balza in vetta in coabitazione con la Cattolica Virtus (che però ha una partita in meno). Prossimo impegno sarà il derby contro l'Atletico Lucca.

Allievi B

Tau Calcio - Gracciano 8-0

TAU CALCIO: Likaj, Iannello, Pallanti, Marchetti, Lentini, Filieri, Selmi, Tragni, Menconi, Bachini, Tavanti. A disp.: Marconi, Bachini, Lartini, Coppola, Bini, D'Andrea Pisani, Bellucci. All. Bozzima

GRACCIANO: Nd

RETI: Menconi (3), Bellucci (2), Bachini, Selmi, Tavanti.

Partita senza storia anche per gli Allievi B che si impongono in scioltezza per 8-0 sul Gracciano e sbagliano pure un rigore. In classifica il Tau continua la propria marcia in prima posizione con 5 punti di vantaggio sulla Sestese e 8 sulla Cattolica Virtus. Nella prossima giornata, la formazione amaranto sarà ospite del Bibbiena.

Giovanissimi Elite

Aquila Montevarchi - Tau Calcio 1-3

AQUILA MONTEVARCHI: Maurizi, Cappelli, Gregori, Lebrun, Poggesi, Senzamici, Nardi, Mazzeschi, Gori, Lorenzini, Menga. A disp.: Failli, Ferretti, Di Giuseppe, Campinoti, Milani, Sollo, Unuareokpa, Selloumi.

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, LLeschi, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi. A disp.: Pittalis, Di Vita, Marioni, Oliva, Carmignani, Fiorentini, Gigante.

RETI: Menga, Cecilia, Rocco, Tirinnanzi.

Importantissima vittoria anche per i Giovanissimi Elite che si impongono in trasferta sul campo dell'Aquila Montevarchi. Partita molto equilibrata con le due squadre che si annullano. Nella prima frazione il Tau che passa in vantaggio con Rocco ma viene raggiunto dopo 10 minuti da Menga. Nella ripresa il Tau inizia a giocare come sa e riesce a portare a casa il match grazie alle reti di Cecilia e Tirinnanzi.

In classifica è dominio Tau che guida con ben 12 punti di vantaggio sullo Scandicci e 14 sullo Zenith Audax. Prossimo impegno in casa contro il Maliseti Tobbianese.

Giovanissimi B

Tau Calcio - Unione Montalbano 13-0

TAU CALCIO: Lippi, Bargellini, Mariotti, Ferrucci, Vellutini, Vanni, Zani, Pittalis, Guidi, Vitolo, Maurelli. A disp.: Velani, Cinelli, Lari, Lazzari.

UNIONE MONTALBANO: Donati, Cecchi, Bocini, Vai, Francesconi, Lucarini, Bindi, Sostegni, Pieri, Chelini, Lovari. A disp.: Mancini, Armento, Ruffino, Trapani, Sancricca, Rugiati.

RETI: Guidi (4), Lari (4), Bargellini, Pittalis, Vitolo (2), Maurelli.

Travolgente vittoria anche per il Giovanissimi B che si impongono agilmente contro un'impotente Unione Montalbano. I granata locali proseguono la loro marcia al comando della classifica, inseguiti dal Margine Coperta. Le due squadre regine del campionato si incontreranno in una sfida di grande interesse il prossimo 30 marzo.