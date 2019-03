Piana



Tau Calcio, Tommaso Cecilia convocato in Nazionale dilettanti U15

sabato, 16 marzo 2019, 13:27

Nuova grande soddisfazione in casa Tau calcio Altopascio. Il giovane atleta amaranto Tommaso Cecilia è stato infatti selezionato per prendere parte ad un raduno della Rappresentativa nazionale dilettanti under 15 che si svolgerà a Coccaglio (in provincia di Brescia) dal 18 al 20 marzo. Una bella occasione per il giovane atleta che avrà l'opportunità di mettersi in mostra e di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti del calcio italiano. Il clou di questa tre giorni in nazionale per Cecilia sarà martedì 19 marzo, quando la nazionale dilettanti scenderà in campo contro i pari età del Brescia. Tommaso però non si accontenta e sogna in grande, a tinte nerazzurre.

Centrocampista classe 2004, Tommaso è al secondo anno in maglia amaranto dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lucchese. «Lo scorso hanno avevo già fatto parte della rappresentativa provinciale - racconta - ma è la prima volta che vengo chiamato in nazionale, sono molto emozionato. Cercherò di dare il massimo per conquistare il posto in squadra».

Nonostante la giovane età, Tommaso ha le idee molto chiare sul suo futuro: «So che a fine aprile ci sarà un torneo internazionale in Slovenia, farò del mio meglio per essere convocato per questa manifestazione. Nel club le cose vanno bene (Cecilia, milita nel Giovanissimi Elite del Tau che stanno dominando nel campionato regionale). Per il futuro il mio sogno sarebbe quello di poter giocare nell'Inter».

Infine i ringraziamenti: «Ringrazio mister Barsotti che mi ha avuto l'anno scorso e mister Pucci che è l'allenatore di questa stagione. Un ringraziamento particolare anche per il Ds Dante Lucarelli che mi ha voluto al Tau. Questo risultato è anche merito loro».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore sportivo Dante Lucarelli: «Faccio i complimenti a Tommaso per questa convocazione che è meritatissima. Gli auguro il meglio per il futuro. Ogni volta che un nostro ragazzo viene selezionato per noi è una grande soddisfazione: significa che stiamo lavorando bene, come una vera squadra, dove si soffre e ci si aiuta, si cresce e si desidera migliorare. Sono tutte spinte per lavorare ancora di più e ancora meglio».