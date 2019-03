Piana



Taxi di paese, il consigliere Silvana Pisani risponde a Fratelli d'Italia

domenica, 10 marzo 2019, 17:18

"E' incredibile come i partiti del centrodestra nulla sappiano dei servizi attivi sul territorio di Capannori. Cinque anni fa ci prendemmo l'impegno di fare un servizio di trasporto per le persone anziane di alcune frazioni collinari per le questioni di prima necessità, e così abbiamo fatto grazie al progetto 'Botteghe della salute' realizzato in collaborazione con Anci".

Con queste parole il consigliere comunale e segretaria del Pd Silvana Pisani risponde a Fratelli d'Italia.

"L'impegno del sindaco Menesini di realizzare il Taxi di Paese è un'altra cosa, si tratta di un servizio nuovo e che riguarda tutto il territorio, esattamente come cinque anni fa lo fu il Cantoniere di Paese, oggi servizio di punta del Comune per i cittadini - prosegue Pisani -. Si tratta di un servizio che realizzeremo nei primi cento giorni del nuovo mandato, esattamente come il cantoniere la scorsa volta, e che creerà un collegamento fra le zone sprovviste di pullman o con un servizio di pullman insufficiente e quelle dove invece linee del trasporto pubblico locale funzionano bene. Per tutti quindi, diventerà più comodo, facile ed ecologico andare a Lucca. Stessa cosa con alcuni punti di riferimento per il paese, come farmacie e botteghe. Avvieremo il servizio con una sperimentazione nelle zona centro-nord e centro-sud in modo da calibrare il servizio sulle reali necessità dei cittadini. Una bella idea che gli abitanti di tutti i paesi di Capannori desiderano. Capisco che l'assenza di idee che caratterizza il centrodestra li obblighi a guardare sempre quello che facciamo noi, però sapere i servizi già attivi sul territorio è l'abc per essere minimamente credibili".