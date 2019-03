Terminati i lavori di restauro alla Porta dei Mariani

Altri articoli in Piana

sabato, 16 marzo 2019, 13:27

Nuova grande soddisfazione in casa Tau calcio Altopascio. Il giovane atleta amaranto Tommaso Cecilia è stato infatti selezionato per prendere parte ad un raduno della Rappresentativa nazionale dilettanti under 15 che si svolgerà a Coccaglio (in provincia di Brescia) dal 18 al 20 marzo

sabato, 16 marzo 2019, 12:57

E' questo il commento di Francesco Fagni e Simone Marconi, i due rappresentanti della Lega che ieri hanno organizzato la presentazione della nuova sede del Carroccio alla presenza del Ministro Centinaio

sabato, 16 marzo 2019, 11:36

Da lunedì 18 marzo il candidato sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei, aprirà la campagna d'ascolto "Idee in Movimento" da Colle di Compito, Castelvecchio e Ruota

venerdì, 15 marzo 2019, 17:06

In occasione della 30^ Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia il Comune di Capannori assieme al Centro Culturale Compitese, ad escursioni personalizzate e a WWF Alta Toscana e comune di Capannori organizza tutti i sabati (16, 23, 30 marzo e 6 aprile) escursioni naturalistiche nelle aree umide del Compitese

venerdì, 15 marzo 2019, 16:59

Il ministro, presente oggi ad Altopascio per un’iniziativa politica, era stato invitato dal sindaco in Comune per un incontro istituzionale

venerdì, 15 marzo 2019, 15:37

L’assessore Bandoni: “Un importante intervento che dimostra come la sicurezza stradale e la tutela degli utenti più deboli, come i pedoni, sia una nostra priorità”