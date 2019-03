Piana



Terza domenica di grande affluenza alla XXX^ mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia

domenica, 31 marzo 2019, 23:03

Anche la terza domenica della XXX mostra delle antiche camelie della Lucchesia, alla Pieve ed a S. Andrea di Compito, ha registrato una notevole affluenza di visitatori.

Un’immersione totale in un’oasi di natura e di pace, circondati dai colori variopinti e delicati delle camelie che accompagnano il visitatore durante la passeggiata lungo tutto il percorso che si snoda per la Pieve e per S. Andrea di Compito, il cosiddetto Borgo delle Camelie (ma la mostra si allarga anche ad altre frazioni di Capannori, villa Reale eLucca).

Le auto vengono lasciate nel vicino frantoio comunale del compitese, dove una navetta fa la spola tra il parcheggio e l’antico borgo.

La passeggiata vede l’alternanza di edifici storici come la Chiesina di S. Lucia, risalente ad almeno l’840 e la vicina torre di segnalazione che è il campanile della chiesina ma che fungeva anche da edificio di avvistamento e che durante la mostra è possibile visitare sino alla sommità, a veri e propri giardini di camelie, come l’antica chiusa Borrini che alterna piante ornamentali a piante da tè ed è luogo di unica produzione italiana di tè, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Proseguendo il cammino si incontra poi la chiesa di S. Andrea di Compito originaria del 919 ed ampliata successivamente prima del XIV secolo.

Troviamo quindi alcune ville storiche con bellissimi giardini con camelie antichissime: Villa Borrini, Villa Orsi e Villa Torregrossa.

Al Camelietum, per il microclima particolare, le specifiche condizioni del terreno, la vicinanza con l’acqua dal 2005 è stata messa a dimora la prima delle cultivar antiche di camelie (camelie precedenti al 1900) e da allora ad oggi se ne contano circa 1.000. Il Camelieto nel 2016 è stato onorato del titolo di “Garden of excellence”, riconoscimento che viene assegnato a pochissime aree verdi nel mondo.

Scendendo per la via del ritorno si trova, incastonato in uno scenario bucolico, l’antico ponte alle corti che attraversa il rio Visona.

Questo week end era dedicato al cibo con mostra mercato e degustazioni di prodotti locali tipici, laboratori per bambini, visite guidate e molte altre interessanti attrattive.

Al di là delle singole iniziative però, ciò che colpisce di più è proprio la bellezza mozzafiato del borgo, una meraviglia nostrana, a pochi chilometri dalle Mura che merita davvero visitare per passare una giornata all’aria aperta nel verde e che invece molti lucchesi ancora ignorano, tanto che gli organizzatori locali ammettono che sono più i visitatori stranieri che quelli locali, ma c’è ancora il prossimo fine settimana per cogliere questa bella opportunità.

Daniela Nardi