Piana



Torneo femminile under 17: a Pescia la Polisportiva Capannori strappa un punto alla capolista

lunedì, 25 marzo 2019, 15:35

A Pescia, nella gara valida per il Torneo femminile under 17, l’Asd Polisportiva Capannori Volley perde al tie break contro la capolista Asd Pallavolo Delfino Pescia. L’incontro molto combattuto infatti è terminato al quinto set finito 15-9 per le padrone di casa, mentre i parziali di tutta la gara sono stati i seguenti: 25-15, 22-25, 21-25, 26-24. Il direttore di gara sig.na Sara Bertolami di Lucca, ha arbitrato in modo impeccabile. Nella trasferta la squadra capannorese ha impegato le atlete: Luisa Avanzinelli libero 1, Marta Battisti 1, Irene Buoni 8, Francesca Da Valle 8, Marta Doroni 6, Vittoria Favilla 4, Marika Franceschini 2, Irene Lanfri 3, Silvia Lunardi 11, Irene Palmucci 14, non entrate: Rebecca Lencioni libero, Elena Sozzani, Alessandra Zefi.

I coach della Polisportiva Capannori, Erika Franceschini e Maurizio Gigante, a fine gara hanno così commentato: “dopo aver perso il primo set svolto con molta tensione, le ragazze si riscattavano nella seconda e terza frazione facendo vedere e giocando una bella pallavolo contro un’avversaria agguerrita. Nel quarto periodo malgrado siamo stati sempre avanti nel punteggio, le ragazze mollavano nel finale set dove venivano prima raggiunte e poi sorpassate, infatti il set si concludeva solo ai vantaggi. Nel 5° e decisivo set, la Pallavolo Delfino Pescia, partiva subito forte, mentre dal canto nostro potevamo solo constatare che le nostre ragazze avevano accusato mentalmente e fisicamente la rimonta e la sconfitta nel quarto set, tanto da mollare e perdere il tie-Break 15 a 9. Possiamo essere comunque soddisfatti per aver strappato un punto importante alle nostre avversarie.