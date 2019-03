Torneo femminile under 17: la Polisportiva Volley Capannori è sconfitta in trasferta

Altri articoli in Piana

giovedì, 21 marzo 2019, 14:25

Sabato 23 e domenica 24 marzo nel Borgo delle Camelie, a Sant'Andrea e Pieve di Compito, dopo il grande successo del primo fine settimana con oltre 2 mila 500 presenze, si svolgerà il secondo week end della '30^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia'

giovedì, 21 marzo 2019, 14:21

I vigili del fuoco del comando di Lucca, con in supporto i colleghi dei comandi di Prato e del distaccamento di Pescia, stanno intervenendo a Villa Basilica nel piazzale della Cartiera S. Rocco in via delle Cartiere 76 per un incendio che ha coinvolto della cellulosa posta nel piazzale di...

giovedì, 21 marzo 2019, 11:58

Iniziato l'iter per portare il metano a Lammari in via San Cristoforo nel tratto compreso fra via dei Leri e viale Europa. È quanto emerso al termine dell'assemblea pubblica che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede Ascit a Lammari

mercoledì, 20 marzo 2019, 16:08

Questo il commento del candidato sindaco di CasaPound Italia Daniele Boschi in merito al raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia, discusso ieri in consiglio comunale

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:51

Il sindaco Menesini: "Un'opera di portata storica. Mai a Capannori si sono concretizzate infrastrutture così importanti che avessero lo scopo di tutelare i centri abitati e di togliere i tir dai paesi"

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:23

Il comitato Pieve San Paolo e l'associazione Piana per l'uomo hanno protestato ieri sera a Capannori durante la seduta di consiglio comunale e, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno diffuso il seguente comunicato