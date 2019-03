Piana



Tutto pronto per l'inaugurazione della sede Lega ad Altopascio

giovedì, 14 marzo 2019, 13:33

Finalmente ci siamo. Grande novità per la Lega Altopascio-Montecarlo che, venerdì 15 marzo, inaugurerà la nuova sede in Piazza Umberto ai civici 9-11, in pieno centro. Alle 18:00 avrà inizio la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Senatore Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turisimo. Oltre al commissario della sezione locale Simone Marconi ed il consigliere comunale Francesco Fagni saranno presenti, il commissario nazionale Susanna Ceccardi, il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin, il sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi, la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni e l'assessore del comune di Montecarlo Ugo Lunardi.

Simone Marconi afferma: "Questa nuova apertura per noi, oltre a significare più vicinanza ai cittadini, vuol rappresentare un continuo impegno nel rappresentare le idee del nostro partito. Ad aprile forniremo in modo dettagliato i giorni e gli orari in cui la sede resterà aperta per l'ascolto dei cittadini e per coloro interessati a ricevere informazioni sul percorso ed i lavori della Lega. Le attività che ha in programma il partito a livello locale sono molteplici: in primis le elezioni a Montecarlo, gazebo su tutto il territorio, campagna di ascolto dei cittadini, eventi su importanti tematiche, volantinaggio e molto altro. Il tutto finalizzato a creare un programma, in prospettiva delle prossime elezioni che ci attendono a maggio e soprattutto le regionali dell'anno prossimo e le amministrative di Altopascio. Un ringraziamento a tutti i tesserati che si sono impegnati, in maniera del tutto volontaria, nell'organizzazione dell'evento. Ricordo che chiunque può inoltrare segnalazioni, richiedere informazioni e seguire le attività sul territorio anche attraverso la nostra pagine Facebook: Lega Altopascio Montecarlo."