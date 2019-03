Piana



“Una bici per tutti”: un progetto per portare la mountain bike nelle scuole

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:47

di giulia del chiaro

Portare la mountain bike (MTB) nelle scuole: questo l’obiettivo di fondo del progetto pensato, dai fondatori della scuola MTB Lucca, Marco Molendi e Gianluca Malfatti, per promuovere e divulgare questo sport come attività ludico-motoria nelle scuole primarie che verrà presentato questo sabato alle 10 nella palestra della scuola secondaria Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio (via Sarzanese 446).

“Pensiamo che i ragazzi oggi stiano perdendo alcune abitudini psico-motorie che fino a qualche anno fa venivano svolte anche in ambito famigliare – sostengono i due ideatori dell’iniziativa, Marco Molendi e Gianluca Malfatti, che insieme hanno aperto uno spazio adibito a percorso MTB in cui quotidianamente seguono giovani per le discipline di MTB e ciclocross – e crediamo che i ragazzi possano avvicinarsi a quest’attività sia come gioco che come momento di aggregazione in una società, come quella odierna, in cui tendono ad isolarsi dietro ad un velo smart perdendo un confronto diretto con i compagni”.

L’obiettivo del piano, che verrà presentato questo sabato alle 10 nella palestra di San Leonardo in Treponzio, è quello di promuovere e divulgare l’utilizzo della bicicletta, nella sua versione da fuori strada, nelle scuole primarie fornendo ai ragazzi le bici e i caschi per approfondire e svolgere in sicurezza la disciplina di MTB.

I promotori dell’iniziativa hanno organizzato una manifestazione, sabato mattina a San Leonardo in Treponzio appunto, rivolta ai genitori e agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, per esporre nel dettaglio tutti gli aspetti del progetto e dare modo ai ragazzi di provare direttamente le biciclette.

Per informazioni è possibile chiamare Marco Molendi al numero 3479294095.