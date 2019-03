Piana



Under 14 Silver del Bf Porcari prima in classifica

martedì, 12 marzo 2019, 09:29

Cinque vittorie consecutive hanno portato l’Under 14 Silver del Basket Femminile Porcari al primo posto in classifica nella poule “bronze” del campionato di categoria. Una bella soddisfazione per le ragazze classe 2006-2007 allenate da Francesca Salvioni (assistente Adele Fanucchi) che hanno raggiunto la vetta superando nello scontro al vertice il Costone Siena 51-40. Punteggio che ha consentito di essere in vantaggio nella differenza canestri visto che il Costone (che ha gli stessi punti delle porcaresi) all’andata si impose con un margine di 9 punti. Un bel viatico verso la Final Four della Coppa Primavera, in programma il 27 e 28 aprile, che resta l’obiettivo delle gialloblu. Una squadra formata da ragazze uscite dal minibasket, dalla categoria esordienti, e che sono state catapultate nel settore agonistico.



“Sin dall’inizio degli allenamenti a settembre – dice coach Salvioni – abbiamo lavorato molto sui fondamentali, dal palleggio al tiro, dall’uno contro uno al tagliafuori, e soprattutto abbiamo cercato di far capire alle ragazze che quello che conta è la squadra, che è importante la coesione e lo spirito di gruppo, aiutarsi reciprocamente. La mia maggiore soddisfazione? Quando vedo una giocatrice esultare per il canestro realizzato da una compagna”.



Conciliare allenamenti, partite e impegni scolastici non è semplice. Tanto più che le ragazze di questo gruppo affrontano di fatto due campionati: le nate nel 2006 infatti giocano anche con le Under 14 Gold (anno 2005) mentre quelle del 2007 rappresentano l’ossatura della formazione Esordienti, completata da bimbe del 2008.



Emblematico di quanto a Porcari si abbia a cuore il rendimento scolastico di queste ragazze è quello che accade il mercoledì, quando le giocatrici del 2006, dopo l’allenamento delle 15, restano in palestra a studiare seguite proprio da coach Salvioni in attesa di un secondo allenamento, quello delle 19, con il gruppo Gold.



Gruppo Gold che dal suo canto si sta comportando bene nel campionato, anche in considerazione del fatto che sono solo 6 le ragazze del 2005 e che l’organico è quindi completato largamente da ragazze del 2006.



Anche l’Under 14 Gold è allenata da Francesca Salvioni: “Attualmente siamo al quarto posto in classifica e finita la prima fase del torneo ci sarà quella a orologio. Il nostro obiettivo è centrare la Final Four per il titolo regionale, che è in programma il 18 e 19 maggio”.



Dopo aver battuto il Costone Siena, l’Under 14 Silver sarà di scena sabato alle 15.30 al Palasuore contro Prato. Difficile impegno in trasferta invece lunedì 18 per la Gold, sul parquet della Pallacanestro Firenze, seconda in classifica.